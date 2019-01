Los trabajadores de Alcoa Avilés aplazan la votación sobre el preacuerdo

Avilés, 17 ene (EFE).- Los trabajadores de Alcoa Avilés han decidido aplazar hasta el lunes y martes de la próxima semana la votación sobre el preacuerdo alcanzado con la multinacional estadounidense para mantener sus empleos hasta el 30 de junio en tanto se busca un comprador para las plantas que planea cerrar.

El preacuerdo es un respiro para los 686 trabajadores de las fábricas de Avilés y A Coruña sobre los que pesaba un expediente de extinción de empleo como paso previo al cierre de las instalaciones, tal como contemplaba en el origen de los planes de ALCOA (AA.NY )

Los miembros del comité de empresa han explicado a los trabajadores los pormenores de un preacuerdo que responde a la demanda de ganar tiempo para buscar un posible inversor que dé continuidad a las dos fábricas y para redactar el nuevo protocolo que beneficiará a las empresas electrointensivas, como es el caso de Alcoa.

El fabricante de aluminio ofreció, a la espera de ofertas de compra, una solución para cerca de 355 empleados, más de la mitad de los 623 trabajadores indefinidos de ambas plantas, mediante prejubilaciones o recolocaciones.

El Gobierno, que ha avanzado que hay contactos con posibles inversores, se ha comprometido a trabajar para minimizar el impacto sobre los trabajadores a los que Alcoa no garantiza el empleo, aunque reconoce que la garantía de salvar la totalidad de los puestos de trabajo no está incluida en el preacuerdo y su resultado no depende de él.

Los trabajadores se pronunciarán acerca del nuevo escenario abierto en la crisis de la aluminera el próximo lunes, 21 de enero, de 5:30 a 18:00 horas, y el martes, 22, de 8:00 a 12:00 horas.