Uber invita al sector del taxi a dar servicio a través de su plataforma

Valencia, 15 ene (EFE).- El director de Uber en España, Juan Galiardo, ha invitado este martes a los taxistas a sumarse a esta plataforma de vehículos con conductor (VTC) para prestar sus servicios, y ha confiado en que puedan "superar el conflicto" con el sector y trabajar juntos porque, a su juicio, "hay mercado para todos".

Así lo ha dicho Galiardo antes de participar en un debate sobre movilidad en las ciudades celebrado en Valencia, donde la plataforma ha empezado a operar este martes con una flota que confía en que llegue a 200 conductores "en los próximos días y semanas", y con la intención de llegar en breve a Alicante y Elche.

Galiardo ha hecho "un llamamiento al sector del taxi para que se anime a utilizar nuevas alternativas como Uber", y ha explicado que trabajan "activamente en ello en muchos lugares en España para darle acceso al sector del taxi a la plataforma".

"Confiamos en que podamos superar este conflicto y esta guerra del taxi que no le interesa a la mayoría de taxistas, salvo quizá a un sector minoritario y a menudo violento -ha apuntado-. La mayoría también confía en que hay hueco para todos y quiere trabajar con normalidad, con radioemisoras y con aplicaciones como Uber".

Ha aplaudido que "por fin" se haya puesto en marcha el servicio en Valencia y ha sostenido que alternativas como su empresa "no le quitan trabajo al taxi, sino todo lo contrario, hace que crezca", y ha apuntado que, por ejemplo, en Barcelona, "la facturación del taxi no solo no ha bajado, sino que ha subido".

"Hay mercado para todos", ha remarcado para explicar que, aunque "los primeros días son complicados", en su lanzamiento en Valencia pretende "llegar a 200 conductores en los próximos días o semanas" y espera que cada día más conductores se sumen a la plataforma y se pueda "garantizar el servicio a los valencianos".

"En las próximas semanas llegaremos al eje de Alicante-Elche, que tiene un potencial tremendo con un aeropuerto y un público turista muy importante", ha agregado el responsable de Uber en España, quien ha recordado que en 2018 "casi 700.000 personas" de la Comunidad Valenciana utilizaron la aplicación.

Preguntado por las diferencias de un servicio como Uber con el taxi ha apuntado a "la experiencia de usuario que aportan las tecnologías", y ha detallado puntos como saber la tarifa de antemano, compartirla, conocer al conductor que hará el servicio o valorarlo.

Además, ha explicado que su "mayor eficiencia" posibilita tarifas un 20 % más baratas que el taxi porque "el coche está utilizado un porcentaje de tiempo mayor y puedes hacer más viajes por horas que los servicios tradicionales".