Estos son los niveles clave que hay que vigilar de MásMóvil tras su 'split'

Carlos Simón García Madrid

El consejo de administración de MásMóvil aprobó en noviembre por unanimidad ejecutar el desdoblamiento y canje de acciones (split) en la proporción de cinco nuevos títulos por cada uno antiguo. Esto comenzó a cotizar la pasada semana.

El cambio del precio nominal de las acciones puede traer a confusión a algunos inversores, por lo que hay que señalar los nuevos niveles clave a vigilar en la teleco española que, tras anotarse más de un 10% en lo que va de año, cotiza en el entorno de los 19,4 euros por acción. Ahora ha fijado sus máximos históricos en los 25,9 euros.

El consenso de analistas que recoge Bloomberg fija su nuevo precio objetivo en los 27,62 euros, lo que le deja un potencial al alza del 42,4%. Los expertos más bajistas la ven en 18 euros mientras que los más optimistas creen que, de aquí a 12 meses, cotizará en los 32 euros, como es el caso de Morgan Stanley, que recomienda tomar posiciones en el valor, como hace el 90% de las casas de análisis.

Los niveles técnicos

Desde el punto de vista técnico, MásMóvil "podría ser un valor muy interesante de cara al 2019 y, "aunque llevamos tiempo detrás de tomar posiciones, por el momento nos resistimos a incorporarlo a la lista de recomendaciones", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader.

Para hacerlo, "esperamos que supere los 22,08 euros, donde generó un amplio hueco bajista semanas atrás y por donde discurre su directriz bajis, esto es, la resistencia", apunta Almarza. También sería interesante si alcanzase soportes, en los 16,05 euros, que es la base de lo que podría ser una clásica bandera de continuidad alcista", añade.

Almarza señala que "hoy está tratando de recuperar el soporte que perdió en los 19 euros, "pero no podremos hablar de fortaleza a corto plazo mientras no veamos al menos un cierre sobre los 19,68 euros y, sobre todo, mientras no supere los 21 euros, por lo que aún persiste el riesgo de que alcance el soporte señalado de los 16,05 euros". "Por debajo de este nivel sufriría un serio deterioro en sus posibilidades alcistas y nos olvidaríamos de buscar entrada", concluye el experto.