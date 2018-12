Las automovilísticas europeas suben hasta un 7% gracias a que el sector puede quedar fuera de la guerra comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las autoridades de China han accedido a "reducir y retirar" los aranceles sobre la importación de vehículos estadounidenses. El sector europeo sube con fuerza y lidera las alzas en Europa. BMW y Daimler se anotan subidas del 7%. En España, Cie Automotive ascienden un 4% y Gestamp un 3%.

El índice sectorial Stoxx Europe auto sube más de un 4% en una jornada en la que se celebra el acercamiento de China y EEUU para zanjar la guerra comercial. El sector es uno de los más castigado este ejercicio por las tensiones de las dos potencias y el riesgo de que los automóviles se convirtieran en las principales víctimas de las tarifas arancelarias en el enfrentamiento comercial.

En el año, el sectorial europea acumula un retroceso del 19% frente al 10% del Eurostoxx. Pero hoy está siendo un día de fiesta. Las alemanas BMW y Daimler suben alrededor de un 7%. Volkswagen se anota un 4%.

En Francia, el fabricante de componentes Valeo avanza más de un 8%, mientras Peugeot y Renault ascienden más de un 2%. En Italia, Fiat y Pirelli crecen alrededor de un 3%.

También en España, hay valores favorecidos por este movimiento. Cie Automotive sube casi un 5% y Gestamp un 3,5%.

La euforia ha venido precedida del tiut de Trump en el que anunciaba que"China ha accedido a reducir y levantar las tarifas arancelarias sobre los vehículos importados desde Estados Unidos. Actualmente la tarifa es del 40%".

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%.