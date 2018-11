Crous se presenta como defensor de las empresas y se distancia de la política

Barcelona, 30 nov (EFE).- El ejecutivo Enric Crous, que se presentará a las elecciones para presidir la Cámara de Comercio de Barcelona, ha asegurado hoy que quiere realizar una labor al servicio de las empresas, en especial de las pymes, y ha desvinculado su candidatura del momento político que vive Cataluña. "Siempre he defendido que los empresarios no tenemos que manifestar nuestras opiniones políticas. Bastante trabajo tenemos dedicándonos a crear riqueza. Las elecciones a la Cámara son e

En este sentido, ha insistido en que no ha preguntado por su afiliación o simpatía política a ninguno de los empresarios que le acompañarán en la candidatura, "igual que no les he preguntado por su religión".

El actual consejero delegado de Cacaolat ha hecho pública en un acto en el Colegio de Periodistas de Cataluña su "ilusión" por aspirar a la presidencia de la Cámara, que dirige desde hace 16 años Miquel Valls, que no optará ya a un nuevo mandato.

Crous se suma así a una carrera electoral que todavía no tiene calendario -porque la Generalitat no ha convocado aún las elecciones- y en la que también participarán el presidente y fundador de Numintec, José María Torres; el abogado Ramon Masià y el financiero Carles Tusquets.

Aunque no ha adelantado el nombre de los empresarios que le acompañarán, el ejecutivo de Cacaolat ha asegurado que dos tercios proceden de pymes, un tercio tienen menos de 50 años y un 33 % son mujeres, mientras que un 43 % representan al territorio.

"Queremos una Cámara abierta, integradora, innovadora y transformadora. Con una nueva gobernanza que sume transversalidad, experiencia y renovación", ha dicho, tras recordar que a la Cámara pertenecen 400.000 empresas de la demarcación de Barcelona, todas con voto.

Preguntado por el sentido de su eslogan de campaña, "Dels nostres (De los nuestros)", Crous ha respondido que "soy un empresario más dentro de los empresarios de nuestra demarcación".

El candidato a presidir la Cámara de Barcelona se ha mostrado partidario de la puesta en marcha del voto electrónico para las elecciones, ya que cree que será fundamental para ampliar la participación, que fue del 2 % en los últimos comicios.

En este sentido, ha abogado por llevar a cabo una campaña de divulgación sobre las elecciones para que todos los empresarios y autónomos de la demarcación de Barcelona sepan que tienen derecho a voto, algo que cree no es de dominio público, lo que explicaría la baja participación.

Crous, que se ha mostrado confiado en su capacidad para ganar las elecciones, ha dicho que trabajará para que la ciudad de Barcelona "continúe siendo un foco de atracción de empresas y negocio".

Enric Crous (Barcelona, 1947) es un directivo con una larga trayectoria profesional que dirigió Mercabarna y Fira de Barcelona y que en 1991 asumió la dirección de Damm, hasta que en enero de 2017 fue designado consejero delegado de Cacaolat y adjunto al presidente de la empresa cervecera en temas institucionales.

El gobierno catalán aprobó el pasado mes de julio el decreto sobre el régimen electoral de las cámaras de comercio, que debe permitir celebrar elecciones en las trece cámaras catalanas, entre ellas la de Barcelona, a principios de 2019.