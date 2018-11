Calviño: No tengo ninguna sociedad y se tergiversan hechos irreprochables

Madrid, 21 nov (EFE).- La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reiterado hoy que no tiene ninguna sociedad y que las informaciones publicadas sobre la compra de una vivienda a través de una empresa son tergiversaciones de hechos "públicos e irreprochables".

"He venido aclarando reiteradamente, y espero que esta sea la última vez que tengo que hacerlo, que no tengo ninguna sociedad" y el resto de asuntos publicados "no son sino tergiversaciones de hechos que son públicos e irreprochables", ha asegurado la ministra durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

El diario ABC publicó hace unos días que Calviño compró una vivienda en Madrid a través de una sociedad creada con su marido en el año 2000, si bien el Ministerio de Economía ha precisado que se desvinculó totalmente de esa compañía cuatro años después, cuando decidió encaminar su carrera profesional al servicio público, y que hoy no tiene ninguna vinculación con empresas privadas.

La ministra respondía de ese modo al diputado del PP Javier Ruano, que ha considerado que con este "escándalo" la ministra "no tiene talla para estar en el Gobierno".

Ruano también ha criticado que el Gobierno haya remitido a Bruselas un "aval inexistente" de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al borrador de plan presupuestario, lo que ha considerado "una auténtica chapuza".

Frente a estas acusaciones, Calviño ha insistido en que España saldrá este año del brazo correctivo del pacto de estabilidad y crecimiento, y ha valorado que la Comisión Europea analice el borrador aunque España no haya enviado aún el proyecto presupuestario como han hecho otros países, lo que en su opinión constituye una muestra de "confianza".

Asimismo, la ministra ha instado a todos los grupos políticos a "hacer lo mejor por nuestro país", lo que pasa por reducir la "crispación" y apoyar un presupuesto que, ha afirmado, combina la disciplina presupuestaria y la política social.