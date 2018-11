Los analistas vuelven a fijarse en Técnicas Reunidas tras tocar mínimos de nueve años

Carlos Simón García Madrid

Tras unos meses de oscuridad casi plena en Técnicas Reunidas, algunos rayos de luz se comienzan a abrir paso entre las nubes que han llevado a la compañía a cotizar en mínimos no vistos desde 2009, es decir, desde hace nueve años.

En la jornada del martes presentó sus resultados de los primeros nueve meses del año, en los que ha obtenido un beneficio un 89% inferior al mismo periodo del año pasado por factores no recurrentes como la depreciación de la lira turca o los problemas para recuperar sobrecostes en algunos proyectos.

Además, avisó de que se quedaría en el rango bajo del margen ebit, en el entorno del 1,5%. "Presentó unos números por debajo de las expectativas, con unos márgenes que siguen siendo muy débiles", explica Natalia Aguirre, de Renta 4. "Los márgenes deberían mejorar sustancialmente en el último trimestre para alcanzar los objetivos anuales", añade.

Así, tras tocar fondo, ya hay algunos expertos que ven brotes verdes, como ha sido el caso de Kepler Cheuvreux y Alantra, que le han retirado el consejo de venta, reduciendo la proporción de éstos a mínimos de abril (un 42% del consenso).

El analista de Kepler también ha incrementado la valoración de sus títulos en un 18% hasta lo 23 euros mientras que desde Alantra sitúan al valor en los 24 euros, cifra todavía inferior a la que calcula la media de las casas de análisis, por encima de los 26,6 euros (lo que le deja un potencial al alza de más del 23%).

Batir los 22,9 euros para alejar riesgos

Desde el punto de vista técnico, el rebote que está formando hoy el título puede ser el primer paso para alejar los riesgos de una mayor corrección, "pero para esto la presión compradora debe hacer superar los 22,90 euros", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader.

No obstante, "no alejaría estos riesgos de forma definitiva mientras no bata los 24 euros", añade. "Operativamente, no recomendaríamos entrar en el valor mientras no se batan claramente resistencias o se vuelva al suelo que ha formado en los 19,45 euros", concluye el experto.