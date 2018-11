Kutxabank Bolsa ya es el fondo con más hinchas: llenarían San Mamés e Ipurua

El fondo de bolsa española que concentra a más partícipes ya no pertenece a CaixaBank, sino a Kutxabank. Se llama Kutxabank Bolsa y, tras cerrar 2017 con unos 2.400 accionistas, nueve meses después reúne a más de 63.500 con datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a cierre del tercer trimestre. Los suficientes para llenar el estadio de San Mamés y también el de Ipurua. Detrás de ese crecimiento se encuentra la apuesta de la gestora por la gestión discrecional de carteras, la rama de negocio que cada vez impulsan más firmas tras la llegada de Mifid II, por la que el cliente delega en el banco o gestora las decisiones de inversión para que sea la entidad la que decida en qué fondos debe estar el cliente, en función de su perfil de riesgo, a cambio de una comisión fija y otra variable.

Kutxabank registró a finales de diciembre la clase cartera de este producto (ideada para esa gestión delegada), porque hasta aquel momento solo tenía la estándar. A cierre del año pasado, la clase cartera apenas albergaba a 8 partícipes frente a los más de 61.300 actuales, con datos hasta septiembre (el resto hasta completar esos más de 63.500 partícipes se encuentra precisamente en esa clase estándar, que es en la que puede invertir por voluntad propia un cliente que no disponga del servicio de gestión discrecional de carteras).

Antes de que Kutxabank Bolsa se alzase con la primera posición, el fondo de bolsa española con más partícipes, entre los domiciliados en territorio nacional porque son los que ofrecen datos, era Caixabank Bolsa Gestión España, que ha pasado de reunir 125.700 partícipes a unos 25.000 en el tercer trimestre del año.

Este fondo, como el anterior, también dispone de una clase concreta dedicada a la gestión discrecional de carteras, que es la que ha experimentado la caída de partícipes y no el resto (se mantienen estables en la clase estándar, que es la accesible al minoritario; y también en las dirigidas a clientes cualificados e institucionales). La caída responde, por tanto, a una decisión del gestor que presta ese servicio de gestión delegada de carteras y no del cliente, como explican en la gestora. "El descenso en partícipes en CaixaBank Bolsa Gestión España, básicamente en la clase cartera, se debe a temas de mercado, son decisiones tácticas de asset allocation que toman los gestores al revisar periódicamente las posiciones existentes en las carteras de gestión discrecional de los clientes. En este caso, la decisión se tomó en verano", puntualizan desde CaixaBank AM. Tras ello, CaixaBank Bolsa Gestión España ha descendido cinco puestos en el ránking de partícipes de fondos de bolsa española, hasta ocupar la sexta posición.

A diferencia del fondo de CaixaBank, el de Kutxabank no figura entre los veinte grandes por patrimonio pese a su elevado número de accionistas ya que apenas concentra alrededor de 122 millones de euros entre las dos clases, según Morningstar. El de CaixaBank AM, en cambio, sí lo hace al superar los 163 millones de euros bajo gestión. Tanto la gestora catalana como la vasca se han caracterizado en octubre, no obstante, por protagonizar las mayores captaciones de dinero en fondos, en un momento en el que la industria acumula dos meses consecutivos de reembolsos. La primera captó 295 millones de euros y la segunda, 128 millones, según los datos adelantados de Inverco.

El Santander, en el podio

Aunque la gestora del Santander sí ha visto salir dinero de sus productos en octubre, eso no impide que Santander Acciones Españolas, sea, además del fondo más grande por patrimonio del mercado español, con más de 1.400 millones de euros, el segundo de bolsa española con más partícipes. El fondo que gestiona José Antonio Montero de Espinosa agrupaba a cierre de septiembre a casi 52.000 inversores, frente a los 49.000 que registró en el segundo trimestre y que le colocaban, entonces, en tercera posición.

Además de éste, otro de los buques insignia de la gestora, Santander Small Caps España, que protagonizó el primer anuncio del año tras las campanadas y cuya gestión corre a cargo de Lola Solana, cuenta con otros 29.900 partícipes (660 menos que en el segundo trimestre del año), lo que le coloca en cuarta posición, a pesar de que en marzo de este año echase el cierre temporal a nuevos inversores al alcanzar los 1.300 millones de euros en aras de proteger los intereses de los partícipes. Su patrimonio en la actualidad se encuentra en los 1.069 millones de euros.