La socimi Árima Real Estate cierra hoy su salida, dos días tarde y por sólo 100 millones

La socimi promovida por el ex fundador de Axiare, Luis López de Herrera-Oria, se conformará con colocar en bolsa tan sólo 100 millones de euros, un tercio de lo previsto inicialmente, después de retrasar dos días el cierre del libro. La compañía no descarta realizar ampliaciones de capital a posteriori para captar el capital que no han logrado en su ops inicial.

Fuentes conocedoras de la situación aseguran que Árima Real Estate logrará cerrar "con éxito" el libro de peticiones esta misma tarde, con lo que su salto al mercado se pospone otros dos días más y será el próximo miércoles, 24 de octubre, frente a la fecha inicialmente prevista del 19 de octubre, según figuraba en el folleto hecho público por la firma ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La socimi ha encontrado serias dificultades para realizar la ampliación de capital (ops) estimada en 300 millones de euros ante la situación actual de mercado, con importantes pérdidas en los principales índices europeos y ante la sequía, además, que sufre el sector inmobiliario. Árima Real Estate, que saltará al Mercado Continuo si se cumplen sus previsiones, será la primera en lograrlo después de la suspensión de las salidas a bolsa de Azora -gestora de activos de Hispania, antes de que la comprara Blackstone-; Haya Real Estate o Testa Residencial que se vio obligada, finalmente, a cotizar en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil) para cumplir con la obligatoriedad de estar en mercado, como máximo, dos años después de su constitución para poder acogerse a los beneficios fiscales propios de las socimis.

Árima saldrá a cotizar sin contar aún con activo alguno en su cartera. No obstante, López de Herrera-Oria y el antiguo equipo gestor de Axiare se han comprometido a invertir el capital que levanten con la OPS en un plazo máximo de año y medio (18 meses).

Para ello, aseguran tener ya identificada una cartera de activos en los que tiene potencial interés de compra, que suman un valor de 1.600 millones, en su mayor parte ubicados en Madrid.