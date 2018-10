J.P. Morgan AM: "El peor escenario de la guerra comercial está descartado"

En los convulsos momentos que está viviendo el mercado, una de las principales preocupaciones es el alcance que tendrá la guerra comercial que han entablado Estados Unidos y China.

No obstante, para algunos expertos ya hay pistas que nos pueden indicar si el daño va a ser global o más localizado. Es el caso de Manuel Arroyo, Director de Estrategia de J.P. Morgan Asset Management España y Portugal, que cree que "el peor escenario de la guerra comercial ya está descartado". Es decir, que el temido contagio mundial estaría más diluido ya que "Estados Unidos está llegando a acuerdos con algunos de sus principales aliados comerciales".

Y es que a finales de septiembre el país presidido por Donald Trump llegó a un acuerdo con Canadá y México para renovar el Acuerdo de Libre Comercio de los tres países tras más de un año de difíciles negociaciones (el nuevo NAFTA).

A este respecto, esto no implica que la guerra comercial no tenga consecuencias para sus dos protagonistas, si bien, según Arroyo, será de manera diferente. "Para Estados Unidos esperamos un impacto de 1 o 2 décimas del PIB, mientras que para China sería hasta de 8 décimas. No obstante, pensamos que el país asiático tiene capacidad para absorber esos aranceles".

EEUU ha impuesto aranceles por valor de unos 250.000 millones de dólares

Hasta ahora, Estados Unidos ha impuesto aranceles sobre un volumen de importaciones desde China de, aproximadamente, 250.000 millones de dólares. La respuesta asiática ha sido por valor de unos 110.000 millones. Para Michael Bell, estratega de mercado global de J.P. Morgan Asset Management, "se prevé que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, la tasa arancelaria se incrementará en enero, y la escalada de tensiones podría degenerar incluso en la imposición de aranceles sobre todas las exportaciones desde China a Estados Unidos".

Evidentemente, este escenario, como recuerda Manuel Arroyo, "generará volatilidad en los mercados, pero la situación macroeconómica es favorable". Así, están "largos con Estados Unidos y cortos con Europa". Dentro de la renta variable estadounidense prefieren sectores cíclicos y aquellos que se benefician de las subidas de tipos.

"En general, pese a encontrarse menos sincronizado que durante el pasado ejercicio, el crecimiento económico global conserva el signo positivo. Por el momento, Estados Unidos destaca como líder absoluto en términos de crecimiento", indica Bell.