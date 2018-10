Page confirma que CLaMancha y Madrid impulsan el nuevo aeropuerto comercial

Guadalajara, 17 oct (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho hoy que trabaja desde hace tiempo junto con su homólogo de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, para desarrollar la ampliación del aeródromo toledano de Casarrubios del Monte como segundo gran aeropuerto comercial de Madrid.

Este proyecto, que varios empresarios agrupados en la compañía Air City Madrid Sur ya ultiman y que echaría a andar en 2023, previsiblemente, orientado a aerolíneas de bajo costo, se transformará en un "importante eje de crecimiento" para el futuro en la comunidad autónoma, y beneficiará en particular a zonas como Talavera de la Reina y su comarca, ha asegurado el presidente, informa la Junta en una nota de prensa.

García-Page se ha felicitado de que "por fin y tras muchos años" empiece a cuajar el proyecto para desarrollar un "importantísimo aeródromo privado pero con vocación e interés público", que por sí mismo puede significar "un importante crecimiento del PIB".

No obstante, ha recordado que no se podrá hacer ninguna instalación "si no hay acuerdo" entre ambas comunidades autónomas, motivo por el cual ya ha habido reuniones con los últimos presidentes autonómicos de Madrid.

A pesar de que será una instalación "distinta" al aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, "que desarrolla por sí mismo cien mil puestos de trabajo", ha destacado, la infraestructura aeroportuaria de Casarrubios del Monte puede tener una "vocación de futuro y de expansión tremenda", muy necesaria en el centro de España "y que será una oportunidad de desarrollo empresarial tremenda hacia el eje de la A-5".