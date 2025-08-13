Tesla y Apple sobresalen este mes entre los diez valores más alcistas del Nasdaq

No está siendo un año igual para las Siete Magníficas. Muchas rompen sus propios récords y cruzan barreras billonarias, con importantes subidas durante el 2025. Pero, en este contexto, también hay algunas que se quedan rezagadas. Apple y Tesla son la gran excepción, ya que cotizan por debajo de su precio de inicios de año.

Sin embargo, durante las primeras semanas de agosto son únicas las magníficas que se encuentran en el top10 del Nasdaq100 en lo que a subidas se refiere. La compañía de coches eléctricos sube más de un 9% desde el 31 de julio, lo que la convierte en la novena compañía de mayor revalorización del índice en este periodo. Por su parte, Apple registra un precio un 10% por encima del que tenía a inicios de agosto, al rondar los 230 dólares a media sesión de este martes; es la séptima con mayor subida en agosto.

Este comportamiento les permite recuperarse, en parte, del mal comportamiento en bolsa que ambas muestran durante el año. A fecha de 31 de julio, el precio de Tesla se encontraba un 23,7% por debajo del que tenía el 1 de enero, ahora la diferencia se ha reducido hasta un 16% aproximadamente. Apple, por su parte, está ahora a un 9,2% aproximadamente por debajo de su precio del 1 de enero. A inicios de mes esta diferencia era del 17,1%.

Pese a no recuperarse plenamente de las sendas bajadas que acumulan este año, agosto da algo de oxígeno a estas tecnológicas. Por lo que respecta al resto de las Siete Magníficas sus subidas en el mes son más reducidas, incluso hay quien sufre caídas en estas semanas como es el caso de Amazon.

Microsoft, Meta y Nvidia han llegado a sus máximos históricos en agosto. La primera supera alrededor de un 23,8% su precio de inicios de año y un 2,5% el de comienzos de mes. Mientras, la que fuera fundada por Zuckerberg ya suma más del 30%, al lograr también una subida por encima del propio Nasdaq 100 este mes –avanza un 6% frente al 2,4% del índice–. En lo que respecta a Nvidia, sigue reinando este año 2025 no solo como la mayor cotizada por capitalización sino como la magnífica que más ganancias acumula, con un alza del 35%, a pesar de que desde principios de agosto solo sube un 0,5%.

Amazon y Alphabet están a medio camino entre las siete este año, y en el caso de la primera no ha conseguido despegar tras publicar sus resultados del último trimestre que decepcionaron provocando caídas en el parqué que la siguen alejando de los máximos que tocó en febrero. La matriz de Google tampoco logra retomarlos, aunque sí suma un 5,8% en el mes.