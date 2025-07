Revolut lanza cuentas remuneradas para empresas al 1,75% TAE en plena batalla por el ahorro

Revolut contraataca en la batalla por el ahorro. Sólo unos días después de que el neobanco Vivid lanzase su cuenta para empresas y autónomos, la entidad británica pone en el mercado sus cuentas para empresas, que remuneran con entre un 1% y un 1,75% TAE (Tasa Anual Equivalente). Su objetivo es captar la máxima liquidez posible, en un contexto marcado por las bajadas de tipos de interés, que están tirando por tierra las remuneraciones que ofrecen los bancos.

Revolut ya es muy conocida en España por sus cuentas remuneradas para el pequeño ahorrador. El verano pasado, este banco 100% digital rompió el mercado con una cuenta remunerada al 3,56% para particulares. Este interés lo colocó en cabeza de la remuneración al ahorro en este país. Fue una oferta promocional, que terminó el pasado mes de marzo, y que les permitió captar unos 750 millones de euros por parte de nuevos ahorradores españoles. Actualmente, Revolut suma 1.700 millones de euros en cuentas remuneradas para particulares y ahora pretende "replicar el éxito" de este producto en su área para empresas, Revolut Business, con este nuevo vehículo, dirigido a que los negocios rentabilicen su liquidez. El máximo a remunerar son 10.000 euros

No puede olvidarse que el modelo de Revolut está basado en diferentes planes que tienen un coste mensual. El plan para empresas más barato es el Basic, que cuesta 10 euros al mes, pero no entra dentro de esta oferta y no está remunerado. Por su parte, los clientes del Plan Grow, que cuesta 30 euros al mes, recibirán un 1%. Los del Plan Scale, que cuesta 90 euros mensuales, recibirían un 1,50%. Y sólo los del Plan Enterprise (con costes personalizados más elevados) son los que se embolsarían el 1,75%.

Con este producto, Revolut pone una nueva pica en España, un mercado en el que alcanzó mucha notoriedad con esa promoción del 3,56% y en el que ha seguido lanzando productos. James Gibson, General Manager de Revolut Business, comenta: "El crecimiento que estamos viviendo en España demuestra el enorme potencial del tejido empresarial local y sus necesidades específicas. Las empresas nos han pedido herramientas para sacar mayor rendimiento a su dinero, y eso es exactamente lo que les ofrecemos con estas nuevas cuentas de ahorro. Un producto flexible, con acceso instantáneo y remuneración diaria, integrado directamente en su entorno de gestión financiera con Revolut. Queremos que cada euro cuente en su camino hacia el crecimiento, dentro y fuera de nuestras fronteras."

Revolut, que suma ya más de 5 millones de clientes particulares, cuenta con una sucursal en España, con lo que tiene IBAN español. Según señalan fuentes de la entidad, las empresas españolas que utilizan Revolut mueven ya cerca de 1.000 millones de euros al mes, "un 93% más que el año pasado". La entidad tiene decenas de miles de clientes empresariales.

Las entidades están en plena guerra por captar la liquidez y las ofertas dirigidas concretamente a clientes corporativos se han multiplicado en los últimos días. Ayer mismo, también Unicaja lanzó una cuenta online sin comisiones para autónomos. Ofrece hasta un 1% de bonificación por domiciliar recibos (agua, electricidad, telecomunicaciones y gas), hasta un límite de 100 euros anuales.

Por su parte, Vivid, plataforma financiera con sede en Berlín y presente en España desde 2021, lanzó la semana pasada su IBAN español para empresas y autónomos, y empezó a ofrecer una cuenta remunerada para negocios, con una rentabilidad de hasta el 4% TAE (Tasa Anual Equivalente) el primer mes, que se reduce al 3% el segundo mes y, después, baja hasta un 2% anual en función del plan elegido.