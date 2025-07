Pablo Martín (Izertis): "Queremos ampliar el free float del 30% al 40% tras dar el salto al Mercado Continuo"

Izertis debutó en el Mercado Continuo el pasado 4 de julio, tras multiplicar por seis su valor en BME Growth. La consultora tecnológica asturiana alcanza los 300 millones de euros en capitalización y los analistas prevén para ella crecimientos del ebitda superiores al 20% anual, hasta 41 millones en 2027. La compañía ofrece sus servicios a grandes empresas, como Santander, Inditex, NatWest o Abbot. Su presidente y fundador, Pablo Martín, dueño del 47% del capital, explica a elEconomista.es que su intención es ampliar el free float para atraer inversión internacional. En su accionariado ya está presente el Santander Small Caps, el fondo de Lola Solana.

Ahora que la compañía va a empezar a estar en el foco de inversores que quizá no la tenían tan ubicada, de forma resumida ¿qué es Izertis?

Izertis es una consultora tecnológica que provee servicios de alta tecnología para grandes empresas. Nuestro cometido es ayudar a esas grandes organizaciones en sus procesos de transformación digital, ayudándoles con servicios de tecnología en la capa de valor más alta. Somos especialistas en ámbitos como los datos, la inteligencia artificial, en llevar negocios a la nube, en temas muy específicos en el ámbito de la ciberseguridad, la ingeniería de software, el gobierno de IT y las soluciones de negocio.

¿En cuántos países tienen presencia y cuáles aportan más al negocio?

Los ocho principales mercados son España, Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, México, Panamá y Colombia. Dos tercios de los ingresos vienen de España y un tercio es internacional. Fuera de España, los cuatro principales mercados serían Reino Unido, que supone un 10%, Portugal, con un 5% y Estados Unidos, con otro 5%. Latinoamérica en su conjunto representa un 10%.

El día del estreno en el Continuo comentó que esperan llegar a inversores institucionales, sobre todo internacionales.

En general, las small caps reciben poca atención de los institucionales, pero qué duda cabe de que, si cotizas en el mercado principal, estás más expuesto a ser visto por ese tipo de inversores. Especialmente ahora que está mejorando el apetito por la bolsa europea, y que incluso la bolsa española está recuperando cierta atención.

"Estamos planteando nuevas conversaciones con fondos extranjeros. En septiembre visitaremos las principales urbes financieras de Europa"

¿Mantienen conversaciones con fondos que están interesados en tomar una participación en el capital?

Hemos retomado conversaciones con institucionales que lo están valorando y que nos animaban a dar el salto al Mercado Continuo como paso previo, y sobre todo estamos planteando nuevas conversaciones con fondos extranjeros. De cara a septiembre, de hecho, tenemos previsto un road show en las cuatro principales urbes financieras de Europa, en las que mantendremos numerosas reuniones con algunos de los fondos significativos en el Viejo Continente.

¿Los fondos con los que venían hablando son los que les han animado a dar este paso adelante hacia el Continuo?

Más que animarnos, han manifestado lo que todos sabemos. Para los institucionales resulta ya de por sí complicado invertir en small caps; si encima los llevas a un mercado alternativo, se lo pones más difícil. Te dicen que no miran posiciones fuera del mercado principal. En BME Growth prácticamente no hay actividad institucional, más allá de contadas excepciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos al fondo Santander Small Caps de Lola Solana en nuestro capital, pero es una excepción, no es la norma. Este es un fondo que incluye en su cartera a alguna participada de BME Growth, pero el porcentaje total que tiene invertido en este mercado alternativo es, lógicamente, pequeño. Hay alguna excepción más; hay seis fondos pequeños, de gestoras independientes, que tienen o han tenido una participación en Izertis.

¿En total, qué parte del capital está en manos de fondos y hasta dónde querrían llevar esa participación de los vehículos de inversión?

Es un porcentaje muy pequeño: contando al Santander no llegan al 5% entre todos. Más que un objetivo en cuanto a pesos, tenemos un objetivo de tipología de inversor. Nos gustaría tener en nuestro accionariado tres tipos de inversores. Por un lado, los ejecutivos de la compañía, entre los que me incluyo, que queremos seguir siendo el lead investor. Ahora mismo controlamos dos tercios del capital y queremos seguir siendo mayoritarios. Después, un tercio es free float, más la posición de Anémona Gestión, que es el único family office que supera el 5% en el capital. Este tipo de inversores son importantes, especialmente fondos institucionales que tomen participaciones con una visión de largo plazo. Y también necesitamos mantener un nutrido número de inversores retail, que son los que dan realmente la mayor parte de la liquidez del día a día.

¿Cuántos inversores minoristas tiene Izertis?

"Esperamos mejorar el volumen de contratación con nuestro salto al Continuo, aunque en los últimos 4 ejercicios hemos movido 30 millones anuales"

Más de 1.600 inversores retail, con posiciones muy pequeñas, pero que en su conjunto son los que mueven el día a día y te permiten tener cierta liquidez.

Usted tiene un 47% y los empleados un 16%. ¿Se plantean bajar ese peso para elevar el free float?

Sí, es decir, no es algo que busquemos activamente, pero consideramos que es positivo que haya, sobre todo en small caps, un free float lo más elevado posible, para facilitar la entrada de inversores institucionales. Eso se construye con un free float importante.

¿Qué es un free float importante?

A partir del 40% empiezan a ser cifras interesantes. Es lo que necesitan los inversores para poder entrar y salir. En nuestro caso, al tener todavía una capitalización bastante contenida, de unos 300 millones, contamos con en torno a 90 millones de euros de capital flotante y nos gustaría ampliarlo un poco. Seguramente con el paso del tiempo, fruto de las operaciones inorgánicas que realizamos, podamos ir hacia esa cifra.

¿Qué volumen han estado haciendo en BME Growth y cuánto esperan elevarlo ahora en el Continuo?

Esperamos mejorarlo y, de hecho, estos primeros días de cotización ha aumentado muchísimo, pero nuestro volumen en los últimos años no ha sido del todo malo. De media, en los últimos cuatro años, se han movido aproximadamente 30 millones anuales, en una compañía cuya capitalización media no superó los 250 millones.

No reparten dividendos. ¿Se plantean hacerlo?

En mi opinión, no es lo más interesante para los accionistas, y lo digo siendo el principal accionista de Izertis. Para muchos minoristas, recibir un dividendo supone tener que tributar por ello. Por otro lado, somos una compañía de alto crecimiento y entiendo que es mucho más interesante retener esos rendimientos para convertirla en una empresa más grande, con mayores resultados.