Solaria se dispara un 45% en seis sesiones sin que los expertos aumenten sus precios objetivos

Solaria se apuntó ayer su mejor sesión desde enero de 2019 al subir un 12,6% y alcanzar los 9,45 euros por acción. Es la segunda sesión consecutiva de avances superiores al 9% para la compañía ligada a la energía fotovoltaica y tras presentar unos resultados trimestrales en los que batió las expectativas de los expertos tanto en beneficio bruto como en resultado neto. Y es que el beneficio por acción previsto por el consenso de mercado que recoge Bloomberg era de 0,13 euros y el publicado alcanzó los 0,43 por acción. Además, lo hizo sin generar más electricidad y a un precio sin cambios en este periodo respecto al mismo del pasado ejercicio.

Solaria introdujo en sus resultados la operación firmada con el fondo Stonepeak en la que éste adquirirá el 50% de Generia, filial de terrenos de Solaria, mediante una ampliación de capital. Eso supone valorar a Generia en 125 millones de euros y es lo que permitió a Solaria anotar un beneficio neto de 53 millones, más del doble de los vistos en el primer trimestre del 2024.

Mientras tanto, la capacidad instalada se mantiene en los 1.658 megavatios (MW) un año después y los MW en construcción siguen clavados en los 1.425 doce meses después. La producción cayó un 8% en términos interanuales y el precio medio avanzó un 0,8%. "No añade nueva potencia en los últimos 18 meses y, reitera su objetivo de conectar 1.400 MW en 2025 [...] Aumentan las inversiones, el cash flow libre sigue siendo negativo y la deuda financiera neta aumenta un 3,4% en 2025", resumen desde Bankinter para justificar que su recomendación se mantiene neutral.

Sin embargo, Solaria cotiza en niveles no vistos desde noviembre del año pasado por una subida casi vertical en las últimas sesiones. Solo en el conjunto de las seis jornadas pasadas acumula un alza cercana al 44% que permite a la compañía recuperar una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros (1.174 millones al cierre de ayer). Parte de este impulso podría estar justificado en la operación con Generia y en la recompra de acciones de hasta el 10% del capital planteado desde la compañía.

No obstante, la deriva del precio de la energía no anima a las firmas de análisis a elevar sus precios objetivos en un valor que sale esta semana de mínimos no vistos desde antes de la pandemia del Covid. "Anticipamos un segundo trimestre complicado a nivel de resultados. El precio capturado de la solar fotovoltaica ha sido cercano a 0 euros el megavatio por hora durante mayo y la situación podría mantenerse en junio", explica el analista de Renta 4, Eduardo Imedio Cano. Así, el precio objetivo del consenso de mercado que recoge Bloomberg se mantiene en los 10,88 euros por acción después de que doce firmas de análisis actualizaran sus valoraciones en las últimas 48 horas sin modificar al alza sus respectivos precios objetivos.

Mientras tanto, Solaria sigue siendo la compañía con más posiciones cortas dentro del Ibex 35, según los datos de la CNMV, lo que indica que aún hay interesados en volver a ver caídas en la compañía.