El Manchester United se hunde en bolsa tras caer derrotado en la final de la UEFA Europa League

El Manchester United está cogiendo el mal hábito de acostumbrar a sus aficionados a las decepciones y los inversores a las caídas en bolsa. Este jueves, una vez más, una derrota sobre el césped acaba en una sobre el parqué. Las acciones en Wall Street del conjunto de fútbol inglés llegan a caer más de un 7% antes de la apertura tras la derrota anoche en la final de UEFA Europa League frente a su compatriota, el Tottenham Hotspur. El United, laureado club muy venido a menos en los últimos años, vio cómo su rival de Londres le vencía por 1-0 en el partido disputado en Bilbao. La derrota se suma a una pésima temporada del equipo, otra más, en la competición doméstica, muy cerca de los puestos de descenso a segunda división. Esta mala posición en liga y la derrota en la final de anoche significan que el United no disputará el año que viene competiciones europeas, lo que supone un menoscabo letal en sus ingresos.

Si no disputar la UEFA Europa League perdida ayer afectará los ingresos por venta de entradas, los acuerdos comerciales y la capacidad del club para atraer nuevos jugadores; el hecho de no disputar la Champions League (la principal competición europea, ya que la Europa League es de segundo orden), algo que habría ocurrido si el equipo de Manchester vencía anoche, supone una verdadera tragedia deportiva y financiera, ya que en ese torneo los ingresos se multiplican (hay un bote a repartir entre los clubes de 2.500 millones).

La derrota corona otro fatídico año para el United, que se encamina a su peor resultado en la liga inglesa en 50 años. En una rara situación, dos de los equipos con peor rendimiento en las principales ligas nacionales de Europa se enfrentaron en la final de un entorchado continental, y el gol de Brennan Johnson en el minuto 42 puso fin a la espera de 17 años del Tottenham por un trofeo. No hace tantos años el Manchester United alzaba al cielo Champions League liderado por futbolistas de leyenda como David Beckham o Cristiano Ronaldo.

Si el equipo mancuniano viene protagonizando titulares negativos en los últimos años por cambios en su participación que se supeditan a su mal rendimiento deportivo, en marzo se abría otro 'melón'. El club sorprendía al anunciar sus planes para levantar un nuevo estadio con capacidad para 100.000 espectadores.

Los banqueros señalaron enseguida la dificultad de obtener los 2.000 millones de libras necesarios para construir el gigantesco recinto. Las entidades crediticias podrían proporcionar entre 1.000 y 1.500 millones de libras en deuda, según fuentes familiarizadas con el mercado de financiación. Esto dejaría un vacío que podría requerir capital, afirmaron a Bloomberg.