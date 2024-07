Cinco valores que han caído a soportes de largo plazo

En el análisis de hoy, me propongo destacar cinco valores que han caído a soportes de medio / largo plazo, brindando de este modo una oportunidad única para los inversores atentos. Estos valores no solo han alcanzado niveles técnicos de soporte muy importantes, sino que también pertenecen a compañías con fundamentales sobresalientes. En este contexto, es crucial subrayar que estas empresas exhiben algunos de los mejores ratios financieros y operativos dentro de sus respectivos sectores, lo que las convierte en candidatos ideales para cualquier cartera bien diversificada.

Estas compañías, a las que suelo llamar zafiros azules, no solo destacan por su solidez actual, sino también por su potencial de crecimiento y recuperación en el futuro cercano. La denominación de zafiros azules no es casual: al igual que estas preciadas gemas, estos valores combinan belleza y resistencia, atributos esenciales para una inversión segura y rentable.

Es importante destacar que tres de estos valores: Valeo, Zoom y Epam Systems, están en consideración para futuras revisiones del fondo asesorado por elEconomista Tressis Cartera ECO 30, un fondo que busca continuamente identificar y capturar las mejores oportunidades de inversión para lograr el objetivo de obtener una rentabilidad media del 7% anual, lo que supondrá doblar el capital a diez años vista, algo que ya está logrando sobradamente.

Epam Systems

Epam Systems entró a comienzos de la semana pasada en la lista de recomendaciones de Ecotrader, que es la que sirve a los suscriptores de Ecotrader para ir formando sus carteras hasta alcanzar los niveles recomendados de exposición. Lo hizo después de que detectara que había alcanzado soportes de largo plazo, como son los mínimos de 2022 y por ser uno de los zafiros azules que vigilo.

A corto plazo parece mostrar fortaleza tras superar los 188,85 dólares y esto invita a comenzar a ser optimistas en el valor, que podría estar despertando de su letargo y comenzar a sentar las bases de un giro alcista que podría buscar en próximas semanas rellenar parte del amplio hueco bajista que abrió desde los 250 dólares. El cierre de este hueco, esto es el cerrar sobre los 250 dólares, es el primer objetivo que busco de cara a poder confiar en un contexto alcista a medio plazo.

Kering

Kering, que es la dueña de marcas de lujo tan conocidas como Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta o Balenciaga, está a un paso de entrar en la lista de recomendaciones de Ecotrader.

Kering no es un zafiro azul y es por ello que prefiero esperar dos detalles antes de recomendarles comprar, como es que el título logre romper la resistencia de los 350 euros, que confirmaría un claro patrón de giro alcista, y que el CAC 40 supere la resistencia de los 7.750 puntos. En tal caso sería partidario de poner un pie en una compañía que desde sus altos del año 2021 en torno a los 730/800 euros ha caído nada más y nada menos que un 60%, tras alcanzar los mínimos de 2018 y 2020 en los 300 euros.

Stop en los 300 euros y objetivos iniciales en los 400 y 465 euros.

Valeo

Valeo, el especialista de los recambios y repuestos del automóvil, sí que se encuentra en la lista de zafiros azules, es decir entre aquellos candidatos a entrar en futuras revisiones del fondo asesorado por elEconomista Tressis Cartera ECO 30, algo que nos advierte de que estamos delante de una compañía con unos sólidos fundamentales, entre los mejores de su sector. Esto es algo que hace tiempo que me invita a vigilar su evolución y de ahí que me llame mucho la atención el alcance de la zona de soporte de largo plazo como son los mínimos de 2020 del Covid crash en torno a los 9,60 euros, que hace mucho tiempo que esperaba que fueran alcanzados para recomendarles comprar. Pueden gastar algo de su munición en forma de liquidez para poner un pie.

Recomiendo comprar acciones de Valeo buscando un suelo en los mínimos de 2020 en torno a los 9,60 euros. Stop vinculado a que no cierre un mes bajo esos 9,60 euros. Objetivos iniciales en los 20 euros.

Arcelor Mittal

La curva de precios de Arcelor Mittal lleva años consolidando la fortísima alza que llevó al título de los 5,90 a los 33 euros, de marzo de 2020 a enero de 2022, en un movimiento que hasta el momento ha servido para desandar la mitad de toda esa subida, tras alcanzar en 2022 los 19,50 euros.

El alcance de la base de esta consolidación, que actualmente se encontraba en la zona de los 20-20,50 euros (mínimos del miércoles en 20,56 euros) me hizo recomendar a los suscriptores de Ecotrader que pusieran un pie, sobre todo si se acepta que en el peor de los casos, algo que a priori me parece muy poco probable, el título pudiera ir a buscar apoyo a la base del canal que discurre por los 16,30 euros. Si eso sucediera, además de que sería un verdadero regalo de Navidad, sería un ajuste del 61,80% de Fibonacci del alza descrita y ahí pondría el segundo pie.

Objetivos iniciales en los 24,50-25,50 euros y siguientes en los 32 euros. Stop bajo los 16 euros.

Zoom

Soy plenamente consciente de que meses atrás recomendé comprar acciones de Zoom buscando un contexto de reconstrucción alcista después de que el título hubiera perdido todo lo ganado en el movimiento alcista que lo llevó de los 60 a los 600 dólares.

Este proceso de reestructuración alcista que busco, de momento, no ha tenido lugar, pero seguiré confiando en las opciones alcistas de esta compañía mientras no pierda soportes de 55 dólares y a corto vigilo su evolución ya que no descarto poner el segundo pie si la presión compradora logra batir resistencias que presenta el título en los 60 dólares.

Superando los 60 dólares se confirmaría un claro patrón de giro alcista en forma de doble suelo que nos advertiría de que el título estaría despertando de su letargo, algo que se acabaría confirmando si posteriormente superara resistencias de 74 dólares. Iremos viendo quién se lleva el gato al agua en el debate entre alcistas y bajistas.