Jens Peers (Mirova): "Muchos estados de EEUU ya han aprobado leyes en contra de los programas de igualdad en la empresa"

El responsable de Inversiones (CIO) de Mirova, Jens Peers, reside en Boston, así que conoce muy de cerca todo el movimiento anti sostenibilidad que vive Estados Unidos, sobre el que charló con elEconomista.es. En ese país, las empresas y gestoras han llegado al punto incluso de disimular sus iniciativas verdes porque están mal vistas, y el acrónimo ESG (que alude a los factores ambientales, sociales y de gobernanza) ha caído en desgracia. Pero Peers explica que la ruta hacia la transición ecológica no ha cambiado, aunque admite cierta ralentización si Trump gana las presidenciales de noviembre. Mirova, filial de la gestora francesa Natixis IM, está especializada en ESG. Visite elEconomista ESG, el portal 'verde' de 'elEconomista.es'.

¿Cuál es su visión de la corriente 'anti ESG' a la que asistimos en Estados Unidos?

En EEUU, la economía se está alejando de los combustibles fósiles hacia las renovables. Estados como Texas o Kentucky van a ver cómo parte de su poder económico disminuye, de ahí que estén luchando contra este movimiento; es perfectamente comprensible. Pero muchas de estas tendencias son imparables. Por eso seguimos pensando que es mejor adaptarse con antelación, aunque a corto plazo sea perjudicial; a largo, será mejor. Los inversores saben que lo importante es considerar aquello que, con el tiempo, ofrecerá el mayor retorno con el riesgo más bajo posible. Y esto implica integrar la sostenibilidad.

Ha mencionado Texas o Kentucky. ¿Qué tipo de medidas 'anti ESG' están tomando los estados petroleros de EEUU?

Por un lado tenemos, como dices, a estados que no invierten dinero público en fondos de inversión que excluyen el petróleo o los combustibles fósiles de sus carteras; es el caso de Texas o Florida. Quiero hacer hincapié en este punto: todo el mundo tiene la opción de invertir según sus propios valores. Pero, además de esto, en muchos estados están surgiendo también regulaciones centradas en las cuestiones sociales. Hay un puñado de estados que han aprobado una lucha en contra de los programas DEI [acrónimo de diversity, equity and inclusion, es decir, diversidad, igualdad e inclusión]. Se trata de regulaciones que garantizan que las empresas no utilizan las políticas de diversidad como un driver a la hora de contratar a gente, por ejemplo. Esto ya está llegando. Y no significa que las empresas ya no puedan ser diversas, sino que se deben seguir criterios económicos para contratar a los mejores profesionales para cada puesto. Nosotros argumentaríamos que eso significa, precisamente, que debemos ser diversos. Una empresa que no es diversa probablemente asumirá riesgos innecesarios, además de que puede perder talento. Las razones económicas para aplicar la diversidad en las empresas son múltiples.

¿Cuáles serían los efectos sobre la ESG de una victoria de Donald Trump en las presidenciales de EEUU? ¿Está en riesgo la Inflation Reduction Act, que tan beneficiosa es para el sector 'verde'?

No podemos olvidar que los grandes beneficiarios de la IRA son los estados republicanos del medio oeste de EEUU. Ahí es donde están la mayoría de esas fábricas de baterías, las de hidrógeno... Texas ha sido históricamente el mayor inversor en parques eólicos y Trump no hará nada que perjudique a los estados que lo apoyan. Lo que puede cambiar un poco es la burocracia que rodea a los subsidios, haciendo más difícil, por ejemplo, que principalmente los estados demócratas se beneficien de ellos. En este sentido, las cosas pueden ralentizarse un poco y creo que esto, en gran medida, ya se ha reflejado en las valoraciones.

¿Cuál es el papel de la inteligencia artificial en la sostenibilidad?

Ese es otro movimiento adicional que está impulsando la energía renovable también en EEUU. Las estimaciones apuntan a que los centros de datos que se han anunciado entre este año y 2027 consumirán tanta energía como la que consume España como país. Esa es energía adicional que necesitamos, y beneficiará especialmente a las renovables, ya que la mayoría de esos centros de datos tienen objetivos net zero. En resumen, sí, habrá mucho ruido alrededor de las elecciones, pero realmente no creo que los fundamentales de las empresas en las que invertimos se vean afectados.

En Europa ¿cómo afectan las elecciones -y la subida de la extrema derecha en la Eurocámara- a la sostenibilidad?

Si la extrema derecha obtiene más poder económico o político, eso puede generar intentos de frenar algunas de estas tendencias. En lo que respecta a las políticas de transición ecológica, podría suponer una cierta desaceleración en los incentivos destinados a los sectores más verdes, especialmente las renovables, el hidrógeno, las baterías, la introducción de vehículos eléctricos o la, digamos, obligación de que todos los vehículos tengan que ser eléctricos en determinadas fechas, dependiendo del país. Esto podría retrasarse un poco...[...] Creo que las valoraciones ya reflejan en gran medida esa posible ralentización. También me gustaría recordarle a la gente que la transición ecológica es costosa a corto plazo, pero que la fuente de energía más barata en este momento es la eólica terrestre. Con buenas políticas, se puede limitar el coste de esa introducción y esa transición; en segundo lugar, además del cambio climático, también hay otras razones para invertir en renovables. Para Europa, una muy importante es la independencia energética.