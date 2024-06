El índice bursátil LGBTQ que pisa los talones al S&P 500 en rentabilidad y lo supera en potencial

No bate al inigualable S&P 500, pero no se queda tan lejos. El LGBTQ100 ESG es un índice que incluye a las 100 empresas estadounidenses más amigables con la comunidad lésbica, bisexual, gay, transexual y queer (por queer se entiende toda identidad de género que no encaje en las reglas establecidas). Desde su lanzamiento en octubre de 2019, este selectivo se anota prácticamente un 87%, frente al 89,7% del S&P. En rentabilidad anualizada, hablamos de un 13,45% del índice multicolor frente a un 14,4% en el caso del indicador de referencia en EEUU. También tiene 5 veces menos integrantes. En lo que el benchmark gay bate, aunque sea por unas décimas, al heteronormativo, es en cuanto al potencial alcista: los analistas le dan un recorrido del 9,3%, por encima del 8,8% que otorgan al S&P 500. Este fin de semana, este selectivo está de celebración, con motivo de los festejos del Orgullo Gay en todo el mundo (en Madrid se prolongarán hasta el 7 de julio). Visite el portal elEconomista ESG.

Este indicador, creado por la firma LGBTQ Loyalty, incorpora a compañías que cumplan "al 100% con el índice de igualdad de HRC". El acrónimo responde a Human Rights Campaign, una fundación que defiende los derechos del colectivo.

El índice ha bebido en gran medida del subidón del sector tecnológico. Si nos fijamos en las cotizadas que más puntos le han aportado desde septiembre de 2020 (Bloomberg no permite realizar este ejercicio desde más atrás en el tiempo), en primer lugar figura Nvidia, que aporta un 17% de la subida del LGBTQ100. La sigue el laboratorio Eli Lilly, que firma un 7,7% de la subida, y después más tecnológicas: Microsoft suma un 6%, Apple más de un 5%, Meta y Alphabet más de un 3%. Por encima de un 2% están todavía las aportaciones de empresas como Advanced Micro Devices (semiconductores), Iron Mountain (custodia de datos), ServiceNow (servicios en la nube), JP Morgan (banca de inversión), Boston Scientific (biotecnología), Tesla (no necesita presentación), AbbVie (biofarmacéutica) y la hotelera Marriott International.

Bloomberg ofrece, para algunas compañías, un dato curioso sobre diversidad: se trata del "porcentaje de empleados que pertenecen a una minoría social". Solo está disponible para 27 de las 100 integrantes del Lgbtq 100, y de esas 27 la primera es Sempra (empresa de gas natural), con un 60%. La siguen Paypal, Intuit y CVS Health, con ratios superiores al 50%. Para ninguna de las grandes tecnológicas antes mencionadas está este dato disponible. Lo que sí permite saber Bloomberg es que la inmensa mayoría de empresas del LGBTQ100 (86 sobre 100) cuenta con programas de apoyo a los derechos de las personas del colectivo (no los tienen Apple, ni Alphabet). Entre las que sí los tienen, sólo un pequeño grupo de 14 cotizadas puede presumir de tener bien atados estos programas al incluir en ellos indicadores clave de desempeño (key performance indicators o KPI) que permitan medir sus efectos. Entre esas 14 mejores alumnas destacan Coca-Cola y UnitedHealth por tener, además, computado más de un 40% de trabajadores procedentes de una minoría social, según los datos que muestra Bloomberg. Pero también tienen programas específicos y con KPI concretos grupos como Tesla, JP Morgan, Visa, Meta, Electronic Arts, Hilton, Marriott y Starbucks.