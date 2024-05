Albert Rivera apuesta por el sector financiero de Madrid y presidirá un "business club con alma humanística"

El ex líder de Ciudadanos Albert Rivera ha sido nombrado presidente del Club financiero Raheem de Madrid al haber adquirido parte de la sociedad y ha celebrado que la política del "rifirrafe" no haya afectado a las inversiones latinoamericanas y, en concreto argentinas, en la capital española tras el enfrentamiento entre los Gobiernos de España y Argentina. "Afortunadamente la política de declaraciones van por un lado y el flujo de llegada a Madrid de empresarios latinoamericanos no solo sigue abierto, sino que sigue creciendo", ha manifestado Rivera antes de subrayar que "una cosa es lo que diga López Obrador --presidente mexicano-- o lo que diga Sánchez --presidente del Ejecutivo español--; lo que se digan Sánchez o Milei --presidente argentino--; y otra la realidad del empresario".

De esta forma, Rivera ha explicado que "a pesar de la vida pública" y los choques que pueda haber entre diferentes Ejecutivos, Madrid sigue recibiendo "seis de cada diez euros" de la inversión extranjera, pues ésta obedece a los estudios y análisis que manejan los empresarios. Algo por lo que, ha asegurado, "España sigue siendo un país atractivo para invertir", aunque ha reconocido un pequeño receso en la inversión. Por ello, según ha mantenido, cree que es buen momento para asumir el cargo de presidente del Club Raheem, cuyo CEO y accionista mayoritario, José Tapias, ha acompañado a Rivera durante su presentación y ha agradecido la labor institucional que tendrá el ex dirigente 'naranja' en el Club.

Así, Rivera pasará a presidir Raheem al tiempo que sigue ligado a la consultoría estratégica que fundó junto con el ex secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas, RV+. Cargos que compaginará teniendo en cuenta que, a partir del pacto al que ha llegado con Tapias, RV+ pasará a ser la consultora "de referencia" del club financiero. De este modo, Rivera ha destacado su crecimiento profesional en el sector privado y ha subrayado su intención de no volver a la política, por lo que ha evitado valorar la situación actual del partido que dirigió. "Cuando uno se marcha de un lugar tiene que saber no molestar", ha apostillado.

Paralelamente, Rivera ha indicado que espera aportar al crecimiento institucional de Raheem y ayudar en la internacionalización de un club económico que pretende "aterrizar en otras ciudades y países". Una vía que explorarán "con prudencia pero también con ambición". En concreto, desde hace seis años cuando abrió sus puertas, el club aporta sus instalaciones y red de contactos a aquellas empresas que quieran realizar 'networking' en la capital y, con la llegada de Rivera, se abre a actos intelectuales y culturales como presentaciones de libros o conferencias de temática económica para ser un "business club con alma humanística". En este sentido, Tapias ha resumido en tres objetivos las razones de ser de Raheem: conectar a directivos y empresarios a nivel global por afinidad sectorial, dar apoyo logístico a las empresas socias y construir un puente con las vías de negocio de América Latina.

Por otro lado, Rivera ha aprovechado el evento para recordar que la primera resolución en el ámbito civil que hubo en su pleito con el despacho de abogados Martínez-Echevarría, empresa en la que trabajó tras su salida de la política, le fue favorable y ha anunciado que será en "primavera de 2025" cuando vuelva a haber otro juicio, este referente a la demanda que el ex político realizó al despacho por incumplimiento de contrato. Así, el ex líder de Ciudadanos ha indicado que espera una resolución "favorable" y "pasar página" de su primera experiencia laboral fallida tras haber dejado la vida pública. Todo ello, con el objetivo de seguir centrado en el ámbito laboral, en su papel al frente de RV+ y como presidente del club Raheem.