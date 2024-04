Prosus, la 'magnífica' europea con mejor recomendación y mayor potencial

Europa también cuenta con su magnífica particular, al menos, para los analistas. La compañía neerlandesa Prosus goza de la mejor recomendación del EuroStoxx (comprar) y el potencial más elevado para los próximos 12 meses entre las firmas del índice, con un 40% de recorrido según el consenso que recoge FactSet. En el año, su acción se revaloriza un 10%, impulsada también por el rebote del gigante chino de videojuegos Tendent, controlada en un 30% por la tecnológica con sede en Holanda.

Esta fuerte vinculación bursátil entre ambas cotizadas se reflejaba una vez más en la jornada de ayer, en la que Tendent se anotaba un alza de más del 5% y Prosus, por su parte, un rebote que superaba el 4%, lo que además de ser su sesión más alcista desde febrero de 2024, la dejaba como la firma con más ganancias del EuroStoxx en el primer día de la semana.

"El lanzamiento confirmado por Tencent el 21 de mayo de la esperada versión para móviles de Dungeon & Fighter (DNF) respalda las expectativas de la dirección de un repunte en el segundo trimestre de los juegos nacionales, suponiendo que el título tenga una acogida positiva. El título más vendido de Nexon había recibido el prerregistro de más de 60 millones de usuarios chinos antes de su lanzamiento original previsto para agosto de 2020. DNF cuenta con más de 850 millones de jugadores de PC y consola registrados en todo el mundo", explicaban desde Bloomberg Intelligence respecto al buen ánimo inversor que registraba el lunes la firma china.

Prosus, que saltó al parqué en Ámsterdam en 2019, se dedica al suministro de diferentes plataformas tecnológicas. Es una de las tech más grandes del continente, con una capitalización de en torno 77.330 millones de euros, que la coloca solo por detrás de Hexagon, ASML y SAP. De hecho, dentro del Stoxx Technology que agrupa el Stoxx 600, es la tercera que más aporta al sectorial, con un 13% de los puntos ganados en el año.

Actualmente, no hay ningún analista que aconseje deshacer posiciones en la tecnológica y está en el podio de los mejores consejos del índice europeo desde principio de año. El consenso que recoge Bloomberg le otorga una valoración de 42,4 euros, pero firmas como BNP Paribas ven las acciones de Prosus en los 44 euros. Las previsiones para este ejercicio sostienen también el crecimiento de la neerlandesa, con una estimación de ganancias netas de 5.236 millones de euros, un 127% más que las anotadas en 2024.

"En comparación con otros holdings de inversión europeos, como Wendel, el balance de Prosus es más sólido y su cartera de inversiones es significativamente mayor. Un ratio LTV [loan to value] neto de sólo el 1%, a pesar de las recientes oscilaciones del precio de las acciones, es muy cómodo para las calificaciones crediticias existentes a medida que la empresa establece un historial con los inversores de crédito. Aunque la dirección no está muy entusiasmada con la idea en estos momentos, creemos que la recompra de bonos tendría sentido para reducir el excedente de efectivo y el LTV bruto", añaden desde BI. Y es que cabe recordar que su matriz sudafricana Naspers provocó al cierre del año pasado la dimisión del consejero delegado de Prosus (y de Naspers) Bob van Dijk.