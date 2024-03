Qué es la NetZero AM Initiative: objetivos y compromisos

Este artículo es la segunda entrega de Los Análisis de la Sostenibilidad, redactados por miembros del Comité de Sostenibilidad de CFA Society Spain para elEconomista.es.

Lamentablemente ya no nos llaman tanto la atención artículos como el publicado por la revista The Economist este pasado enero en el que destacaba con amplio despliegue gráfico que los últimos nueve años han sido los más calurosos jamás registrados y que, incluso en este contexto, 2023 fue extraordinario. Más artículos sobre inversión sostenible en elEconomista ESG.

Los datos publicados por agencias gubernamentales y grupos de investigación internacionales (estadounidenses y europeos) confirmaron que 2023 fue el año más caluroso por un margen considerable. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) apuntó que fue de 1,45 °C más cálido que las temperaturas preindustriales, más o menos 0,12 °C. Eso está dentro del umbral simbólico de calentamiento de 1,5 °C. En 2023, 24 países y territorios rompieron o empataron sus récords anteriores de temperatura máxima. En particular, China estableció el récord nacional más alto con 52,2 °C el 16 de julio. CNMV: El nuevo 'reporting' ESG europeo afectará a 2.000 empresas en España.

Todos los registros en los trópicos y en el Sudeste Asiático y África central ocurrieron entre mediados de abril y finales de mayo, cuando se produjeron olas de calor locales. Tres récords europeos, así como uno del norte de África, se batieron en el pico del verano durante la ola de calor en el Mediterráneo. En América del Sur y el Caribe se batieron máximos entre julio y mediados de octubre.

Varias de las proyecciones anuales para 2024 coinciden en que es probable que este año sea ligeramente más cálido que 2023, el tiempo lo dirá.

El año 2023, además, trajo consigo una serie de récords regionales y eventos extremos, como inundaciones, incendios forestales, sequías y olas de calor. Estas marcas han sido además confirmadas y cuantificadas por el Informe Anual de Clima y Catástrofes 2023 de Aon que revela que las pérdidas económicas mundiales por catástrofes naturales alcanzaron los 380.000 millones de dólares en 2023. Las pérdidas aseguradas alcanzaron los 118.000 millones de dólares, con un déficit de protección del 69%. Le puede interesar: Tirón de orejas de Teresa Ribera a las grandes gestoras de fondos.

Las conclusiones del informe ponen de manifiesto la necesidad de que las organizaciones, desde las aseguradoras hasta los sectores más afectados como la construcción, la agricultura y el sector inmobiliario, utilicen diagnósticos prospectivos para ayudar a analizar las tendencias climáticas y mitigar el riesgo, así como para proteger a sus propios trabajadores. Los gestores de riesgos pueden aprovechar herramientas cada vez más sofisticadas y sacar partido de la analítica para desbloquear capital y tomar mejores decisiones.

Existen 7 iniciativas 'Net Zero' de referencia, entre ellas la 'Net Zero Banking Alliance' y la 'Net Zero Asset Managers'

Las iniciativas Net Zero, o cero emisiones netas, surgen principalmente debido a la creciente preocupación por el cambio climático y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global. Estos proyectos buscan alcanzar un equilibrio entre las emisiones producidas y las retiradas de gases de efecto invernadero de la atmósfera, con el objetivo final de mitigar los impactos del cambio climático.

Estas propuestas surgen también por una creciente presión por parte de la sociedad civil, los inversores y los gobiernos para que las empresas y las naciones asuman compromisos más ambiciosos en la lucha contra el cambio climático.

Actualmente existen siete iniciativas Net Zero de referencia, donde se agrupan las compañías en distintos sectores dentro del ámbito financiero. Son la Net Zero Banking Alliance, Net Zero Asset Managers, Net Zero Asset Owners, Net Zero Industry Act, Net Zero Financial Service Providers Alliance, Net Zero Investment Consultants Initiative y la Paris Aligned Asset Owners. Cada una de ellas ha desarrollado su propia metodología, que conviven con el marco desarrollado por la Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Este grupo se formó en la COP26 de Glasgow como una coalición global de instituciones financieras que agrupa las 7 iniciativas sectoriales bajo el propósito común de descarbonizar la economía mundial. El Consejo Europeo logra sacar adelante por fin la Directiva de Debida Diligencia.

En concreto, Net Zero Asset Managers se lanzó en diciembre de 2020. Su finalidad es movilizar a los gestores de activos para que se comprometan con el objetivo de cero emisiones netas en sus carteras para 2050 o antes, alineándose con los esfuerzos globales para limitar el cambio climático. La iniciativa busca fomentar un enfoque sostenible en la gestión de inversiones, reconociendo el papel crucial que juegan los activos financieros en la transición hacia una economía sostenible.

Compromiso con el cero neto: Comprometerse a apoyar la inversión en alineación con las emisiones netas cero para 2050 o antes.

Trabajar con los clientes: Colaborar con los clientes para alcanzar sus propios objetivos de cero neto.

Implementación de Inversiones: Asegurar que las estrategias de inversión estén alineadas con la transición a cero emisiones netas.

Transparencia y reporte: Mejorar la transparencia y proporcionar informes regulares sobre el progreso hacia el logro de estos objetivos.

La idea ha crecido rápidamente desde su lanzamiento, atrayendo a una amplia gama de gestores de activos de todo el mundo. Esta iniciativa cuenta con más de 315 signatarios que representan 57 billones (trillions en inglés) en activos bajo gestión. Estos miembros incluyen algunas de las mayores firmas de gestión de activos del mundo, lo que subraya la importancia y el impacto potencial de la iniciativa.

La iniciativa Net Zero Asset Managers es un paso importante hacia la sostenibilidad en la gestión de inversiones. A través de compromisos concretos, busca catalizar un cambio significativo en la industria financiera y contribuir a la lucha global contra el cambio climático.

Autor: Augusto Caro, CFA, es presidente del Comité de Sostenibilidad de CFA Society Spain.