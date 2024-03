La posibilidad de ver una recesión dura era el escenario central que barajaban muchos estrategas hace no demasiado tiempo, pero esta posibilidad cada vez parece más lejana. Ahora la mayor parte de analistas inclina la balanza hacia el lado del aterrizaje suave, que es un escenario mucho más favorable para el crédito en general y para asumir riesgo en particular. Uno de los tipos de renta fija que se beneficia de que la economía no se resienta demasiado es la deuda emergente, que además podría contar con otro catalizador, como es el inicio de la bajada de tipos en Estados Unidos. Esto ha llevado a algunas gestoras a identificar oportunidades en este activo, sobre todo en divisa local.

"La renta fija local de los mercados emergentes debería beneficiarse del giro dovish de la Fed y la disminución de los rendimientos en Estados Unidos", explica Stephen Li Jen, CEO at Eurizon SLJ Capital. "Este cambio de la Fed proporcionará un respaldo global para que los bancos locales de los mercados emergentes persigan o adelanten sus políticas de flexibilización monetaria", añade. Y esto es precisamente lo que está pasando, a medida que muchas economías de los mercados emergentes logran mejorar sus tendencias económicas. "En conjunto, los déficits fiscales de varios países de mercados emergentes se han reducido hasta los niveles anteriores a la pandemia o por debajo de ellos. Mientras tanto, como la inflación ha bajado, los bancos centrales de los mercados emergentes están empezando a recortar los tipos de interés. Si esta tendencia se mantiene, la unión de dos factores, como son la caída de los tipos en los mercados emergentes junto con unos buenos fundamentales, podría respaldar a los bonos en divisa local de los mercados emergentes en 2024", señalan en Capital Group.

Desde BlackRock Investment Institute también consideran que el entorno favorece la asunción de riesgos. "Por eso nos gusta la deuda de los mercados emergentes, además de la deuda corporativa de alto rendimiento de la zona euro (...)", exponen.

Los mejores fondos para invertir en deuda emergente

Una opción para posicionarse en la deuda emergente antes de que empiecen a bajar los tipos es hacerlo a través de fondos de inversión, en los que se delega la elección de los bonos en un profesional. En elEconomista.es hemos seleccionado aquellos que mejor se comportan a largo plazo y además reciben cuatro o cinco estrellas Morningstar (esta nota mide la rentabilidad ajustada al riesgo de un fondo respecto a su categoría en los últimos tres años, así que cuanto más alta más sólidos son sus resultados).

Entre los vehículos que cumplen con estos requisitos, el más rentable de todos en el periodo analizado (de cinco años) es Carmignac Portfolio EM Debt, que obtiene un 7,41% anualizado frente al 0,92% que pierde la categoría. En el pasado ha sido habitual que sus rentabilidades superen tanto las del resto de fondos similares, como también a su índice de referencia. Es uno de esos productos que recibe las cinco estrellas Morningstar (la nota más alta), y su estrategia se basa en invertir en renta fija de países emergentes con un enfoque flexible y basado en convicciones. Su cartera está compuesta fundamentalmente por deuda soberana de países emergentes (en esta parte invierte el 57,9% de sus activos), con representantes como África, Europa del Este, América Latina, Asia y Oriente Medio. Otro 26,7% del fondo está invertido en deuda corporativa, aunque la mayor parte de ese porcentaje se concentra en el sector de finanzas y el de energía. Y el resto se encuentra en deuda pública y corporativa de países desarrollados.

El segundo fondo más rentable a cinco años es BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund, con una rentabilidad anualizada del 3,71%. También recibe la nota más alta por parte de Morningstar, las cinco estrellas. La duración media de su cartera no supera los tres años, y su índice de referencia es JP Morgan EMBI Global Diversified 1-3 Year Index. Invierte casi todo en deuda pública, pero también dedica una porción pequeña a invertir en deuda corporativa de baja calificación. Por zonas geográficas, Brasil, Arabia Saudí, México y Egipto representan cada una más de un 5%.

Con una rentabilidad anualizada del 3% también se encuentra BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd G EUR (Pf), que también busca oportunidades en deuda pública y corporativa emergente y además tiene la capacidad de tomar posiciones cortas a través de derivados. El fondo se centra en la preservación de capital, siempre aplicando una gestión activa.