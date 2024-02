Sánchez Galán (Iberdrola): "Los que negaban el cambio climático son ahora nuestros aliados"

"En Europa tenemos una industria capaz de ser líder en tecnologías eólicas; no debemos perderla. Las industrias europeas no lo están pasando muy bien, algo tenemos que hacer para apoyarlas. Pero sin duda la industria está preparada para hacerlo", ha defendido este jueves Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, durante su intervención en el III BBVA Sustainability Forum, que el banco ha celebrado en Ciudad BBVA, la sede madrileña de la entidad. Respecto al cambio climático, "los negacionistas son solamente retardistas", ha señalado. Todas las noticias sobre inversión sostenible en elEconomista ESG.

"Muchos de los que negaban el problema de la descarbonización ya no son enemigos, sino aliados. Nosotros tenemos en este momento partnership con algunos que hace unos años negaban que existiera el problema", ha añadido.

"Los negacionistas [del cambio climático] ya no son negacionistas, son solamente retardistas", ha afirmado. "Ha habido voces, y seguirá habiéndolas, negacionistas", ha señalado. "Es verdad que en el mundo el 80% de nuestras fuentes energéticas siguen siendo fósiles. Pensar en pasar del 80 a 0 es utópico, pero el proceso es positivo. Porque la sociedad está pidiendo una mayor descarbonización y una menor dependencia de terceros. La electrificación es imparable. De ahí destila todo lo demás. [No podemos] seguir quemando para calentarnos, para movernos, para producir cualquier tipo de bien o servicio", ha enfatizado, durante la charla que ha mantenido con Javier Rodríguez Soler, Global Head of Sustainability and Corporate & Investment Banking (CIB) de BBVA.

"Lo que sí necesitamos es unas regulaciones que no sean 'so' y 'arre'; que unos días toca primar, y otros penalizar; unos días, carrots, y otros, palos; seamos claros en el tema", ha reclamado Galán, para añadir: "Desgraciadamente, en cuanto surge un problema -y los problemas surgen- las reacciones de los reguladores, ese corto plazo les lleva a perder el horizonte del largo plazo".

El presidente de Iberdrola se ha referido a la necesidad de darse prisa para no perder el tren: "China es un país tremendamente emisor, pero también es el país que más está haciendo por transformar su industria y su economía. Y hemos visto cómo hay una serie de sectores económicos chinos que están siendo líderes en el mundo porque apostaron en un momento determinado; en la industria de los paneles fotovoltaicos, claramente. Y con los electrolizadores está empezando a pasar exacamnte igual. Llevo cinco años predicando en el desierto: si queremos tener hidrógeno tenemos que tener una industria de electrolizadores en Europa. Ya nos están ganando la partida", ha lamentado.