Jacobo Anes (Anta AM): "La industria de inversión se dirige a la especialización: fabricar o vender"

Anta Asset Management es la nueva gestora que se presenta en sociedad. Perteneciente a la Corporación Financiera Azuaga, la firma está pendiente de la aprobación por parte del regulador de tres fondos de inversión para empezar a rodar un proyecto que tiene la intención también de realizar asesoramiento y gestión de carteras y de activos ilíquidos, dada la experiencia del holding en inversiones agrícolas y energías renovables, entre otras. La gestora, que fichó a parte del equipo de Trea AM, asegura que quiere competir por producto y no limitarse a España, en un momento de concentración en el sector.

¿Cómo surgió la idea de montar una gestora por parte del grupo Azuaga?

Es una empresa con intereses en la prestación de servicios a terceros en sentido amplio, al que le faltaba una pieza, la gestión de activos, para poder hacer las cosas de manera distinta. Queremos diferenciarnos en calidad, en procesos, en sistemas, en talento. Y con enfoque en ESG. La forma de gestionar el proyecto respecto a las firmas que han nacido en los últimos cinco años es distinta, ya que tendremos capacidad de gestionar activos ilíquidos.

De hecho, en su caso se ha producido un camino inverso: han pasado de activos reales a activos líquidos

El proyecto nace como una gestora de activos tradicionales con la marca Ucits, donde creemos que hay una oportunidad. Y cuando tengamos la capacidad de hacer fondos ilíquidos, haremos cosas más nicho que permitan generar valor, relacionados con la agricultura sostenible, el mundo de la tecnología aplicada a las cadenas de producción... algo más que el 'private equity' tradicional o el 'venture capital'. Hay temáticas que tienen todo el potencial para poder crecer, sobre todo porque hay interés no solo en España, sino fuera para capturar el rendimiento de este tipo de compañías.

¿Cuentan con un inversor ancla en el proyecto?

Nacemos como una gestora independiente que tiene que abrirse paso en el mercado. Nuestro grupo tiene sus necesidades de inversión, pero no somos un 'family office' que vive de los recursos del grupo. Queremos ser un competidor activo y relevante dentro del espacio de la gestión de activos dentro y fuera de España, donde quieran comprar un producto de calidad.

¿Van a registrar sus productos en Luxemburgo?

A día de hoy, no, pero tendremos presencia allí. Pero no queremos ir para distribuir nuestros fondos solo en España. No queremos sentirnos atados para hacer las cosas globalmente. No somos una firma 'value', venimos a competir en las oportunidades que dé el mercado, allí donde estén. Y cubrir todas las necesidades de los clientes.

¿Se van a focalizar más en el cliente institucional?

Tendremos, sin duda, cliente institucional, pero con un producto con el que podamos atender a todo tipo de clientes, desde el 'ultra high net worth', hasta el institucional y el minorista. Queremos tener un producto diferencial y dando la posibilidad de acercarse al producto desde cualquier canal. Tan importante es la capacidad de gestión como la experiencia del cliente.

¿En qué consistirá esa experiencia del cliente?

En el seguimiento de la cartera, de profundizar en qué hay detrás, con visibilidad de las posiciones, con un soporte tecnológico que permita el nivel de sofisticación que necesiten los clientes.

¿Nacen con un patrimonio que permita acelerar todo el proceso?

Nacemos con fondos propios de la gestora y a partir de ahí, habrá que desarrollar el proyecto, con un excelente equipo de gestión. Vamos a construir un track record en los fondos. En una primera fase vamos a hacer distribución directa a clientes a través de plataformas y, en una segunda fase, asesoramiento y gestión discrecional.

Pero hasta que no tengan un 'track record' no van a entrar en el radar de los selectores...

Este proyecto nace con la idea de hacer camino. Vamos a testar que nuestros procesos funcionan, con toda la prudencia del mundo. La industria se dirige hacia una especialización: o eres fábrica o eres distribuidor, y hay entidades que tienen una estructura más híbrida. Pero si no tienes escala o diferenciación, estarás en un terreno complicado. Todo indica que las retrocesiones se van a ir eliminando, iremos a un pago explícito por asesoramiento, y esto aportará presión al negocio de la gestión de activos.

¿Cuál es volumen que tienen en mente de aquí a cinco años?

No nos planteamos objetivos patrimoniales porque no sé cómo se comportará el mercado. Sí sé que hay una parte de la gestión de activos en España que está sin cubrir y ahí queremos posicionarnos y crecer.

¿Qué va a ser diferencial respecto al resto de gestoras independientes?

La gestión de los fondos. Buscamos nicho de productos que puedan ser interesantes tanto para una aseguradora como para un inversor 'retail'. Tendremos dos de renta fija global: uno de corto plazo, hasta tres años, y otro de duración hasta los ocho años, con un enfoque más flexible para encontrar oportunidades en diferentes momentos de mercado. Y también uno de renta variable global.

En mi experiencia, los clientes buscan un rendimiento razonable ajustado al riesgo en un período temporal concreto. Tenemos que ser globales y flexibles, no estar pensando en España. La experiencia del inversor conservador no ha sido tan buena porque se ha centrado en cosas muy locales, y el S&P 500 no tiene nada que ver con el Ibex 35.

¿Van a ser competitivos en precio?

Veremos cómo somos capaces de tener un precio razonable, con aportación de valor y en la media de los fondos nacionales e internacionales. No vamos a tener comisión de éxito, en principio. Pero no queremos crecer por ser los más baratos, sino por que se visibilice nuestro valor.

¿Han pensado ampliar el equipo de gestión?

Tenemos un excelente equipo que conjuga muchos años de experiencia en el sector con perfiles más técnicos para implementar toda esa parte de desarrollo de sistemas. En la parte de renta fija podríamos crecer más. En la medida en que podamos ofrecer gestión discrecional de carteras, deberemos reforzar la parte de selección de fondos. Pero tenemos unos mimbres suficientes para empezar a construir el proyecto. Si somos capaces de identificar talento, encantados de que se integren.

¿Van a realizar alguna operación corporativa para ganar volumen?

Queda muy lejos todavía eso. Se va a producir un proceso de concentración en el sector, sobre todo de gestoras pequeñas y medianas, pero no sé si será fácil, porque hay proyectos que son muy personales, hay que estudiar las variables de precios... Ahora estamos centrados en nuestra firma y hacer las cosas bien. Las operaciones corporativas tienen que encajar con tu proyecto, que tengan sentido, que puedan complementar tu propuesta de valor en nichos específicos.

¿Hasta qué punto puede haber cierta saturación en el mercado español de activos privados?

En España estamos muy lejos de una burbuja. El patrimonio de activos ilíquidos es ridículo, en general, porque representa un porcentaje muy pequeño de la cartera, tanto en cliente institucional como en el minorista. Y está muy concentrado en activos de private equity muy tradicionales, en infraestructura... Distinto es el proceso de democratización en este tipo de fondos. Hay que ser prudentes, porque una mala experiencia te condena como firma. No todo el mundo tiene que tener de todo. Son productos que tienen su lógica, pero se necesita cierta cultura financiera para entenderlos.

¿Veremos más gestoras de activos que nacen de holdings empresariales?

Quizá del proceso de consolidación del sector haya firmas que aprovechen para capturar estructuras. Tendría todo el sentido, sobre todo en la parte de activos líquidos. Pero es un negocio complicado si no eres excelente.

¿Cómo ven el mercado en la actualidad?

Siempre hay que pensar en tres escenarios: el malo, el peor y el pésimo, y estar preparados para el tercero. Nos enfrentamos a riesgos geopolíticos, de mercado, de materias primas... todo eso son inconvenientes, pero es donde se encuentran oportunidades si tienes una estrategia flexible y realizas una aproximación global. El gran éxito bursátil del año pasado fue Japón pero ¿alguien apostaba por eso? Y en el Nasdaq son siete compañías las que han crecido. Estos años nos han tenido que enseñar que el 'stock picking' es lo que aporta valor, si eres flexible y no tienes restricciones.