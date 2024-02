La OPEP pierde el control del petróleo: los factores que mueven el crudo están fuera del cártel

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se enfrenta a una situación prácticamente desconocida. Su poder en el mercado de petróleo se está reduciendo de forma notable, no solo porque cada vez hay más países que producen petróleo en cantidades considerables, sino que también porque los recortes de producción para mantener los precios estables están forzando a clientes históricos a buscar otro petróleo en el mercado. Tal es la situación que el precio del crudo en el mercado de futuros parece obedecer a día de hoy más a las noticias sobre la oferta de países ajenos a la que es el core de la OPEP y a la geopolítica, que a las palabras del propio cártel.

Así se desprende del último artículo analítico publicado por el Banco de España, que analiza los determinantes y factores que mueven el precio del petróleo. Si bien es cierto que dicho artículo señala que los recortes de la producción de la OPEP influyeron en el precio del crudo durante la primera mitad de 2023, la publicación también prevé que los futuros movimientos del crudo se producirán por otros factores diferentes ajenos al cártel. La OPEP se encuentra en una suerte de callejón en el que las salidas no son sencillas: recortar más supondría seguir perdiendo cuota de mercado, mientras que terminar con los recortes hundiría el precio del crudo. La opción es adoptar una posición de 'ver y esperar'.

"De cara al futuro, los principales condicionantes del mercado del petróleo vendrán determinados en gran medida por los efectos de las potenciales tensiones geopolíticas y la reacción de la oferta proveniente de otros productores no OPEP+", señala el documento del Banco de España. Hasta la fecha, según los datos del BdE, el recorte real de la producción de la OPEP+ (incluye a Rusia) desde principios de 2023 hasta hoy ha sido de casi dos millones de barriles de petróleo por día. Sin embargo, el precio del barril de crudo se mantiene sin excesivos cambios desde entonces. Este jueves cotiza en los 80 dólares por barril, mismo nivel que en enero de 2023. Esta vez los recortes han 'servido' para mantener el precio, pero no para 'reanimarlo', al menos, de forma sostenida.

No cabe duda de que la OPEP sigue siendo importante para el petróleo. Su producción de crudo, puesto que supone todavía cerca del 27% de la oferta mundial, pero su peso ha ido cayendo (llegó a suponer el 50% en su momento de mayor control). Desde la agencia Reuters explican que "la OPEP se enfrenta a un debilitamiento de la demanda de su crudo en el primer semestre de 2024 justo cuando su participación en el mercado global cae al nivel más bajo desde la pandemia de covid-19 debido a los recortes de producción y la salida de Angola, miembro".

La OPEP sigue perdiendo cuota de mercado

"Esta tendencia significa que el grupo tendría dificultades para aliviar los recortes de producción a menos que la demanda mundial de petróleo se acelere o la OPEP esté dispuesta a aceptar precios más bajos del petróleo", aseguran los analistas de la agencia Reuters. Angola anunció que abandonaba la Organización de Países Exportadores de Petróleo este 2024, tras las salidas de Ecuador en 2020, Qatar en 2019 e Indonesia en 2016, la OPEP se queda en un grupo con 12 miembros: su producción de petróleo representa menos del 27% del suministro global total de 102 millones de barriles diarios. La última vez que la cuota de mercado de la OPEP cayó al 27% fue durante la pandemia de 2020, comentan desde Reuters.

Cabe recordar que Angola llevaba en el cártel desde 2007 y produce alrededor de 1,1 millones de barriles por día (bpd) de petróleo. De modo que su salida no es un movimiento sísmico para los intereses del cártel, pero tendrá consecuencias. Este movimiento sí deja entrever las tiranteces que se viven dentro del cártel. En las últimas reuniones ya se había rumoreado con la negativa de algunos países de África a mantener las cuotas que se imponían desde los países del núcleo del cártel (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait). Todo ello reduce el poder de actuación del gran cártel del petróleo.

La Agencia Internacional de la Energía señala también que desde la segunda mitad de 2023 se ha podido ver como Arabia Saudí perdía ventas importantes para clientes históricos, como China o Europa, en favor de países como EEUU, Brasil o Guyana que están incrementando sus envíos sobre todo a Europa.

La geopolítica y los países ajenos a la OPEP

"En un contexto de mayor complejidad geopolítica, siendo los episodios más recientes, la guerra de Oriente Medio y los ataques a buques en el mar Rojo, no se pueden descartar nuevas tensiones que afecten al mercado del petróleo, si bien el impacto de estos eventos suele ser transitorio por la existencia de factores mitigantes. Entre ellos destaca la reacción de otros productores, como Estados Unidos. En particular, la aparición y el desarrollo del petróleo no convencional (o shale oil) en Estados Unidos en la década pasada condujo a una transformación del mercado del petróleo, que afectó tanto a la estructura de mercado como a las decisiones estratégicas adoptadas por la OPEP desde 2014", explican los economistas del Banco de España.

"Por otra parte, además de la respuesta de Estados Unidos, también se podría recurrir a la capacidad excedentaria de otros productores mundiales, que en la actualidad se encuentra en un nivel superior al promedio de la última década y que sería equivalente a un 4% de la producción global. Además del incremento de la producción de otros países, que suele materializarse a medio plazo, hay otros elementos mitigantes de carácter más inmediato en el mercado del petróleo, como la movilización de inventarios comerciales, que se encuentran en niveles normales, o el recurso a las reservas estratégicas, que tanto en el caso de Estados Unidos como en el de las principales economías europeas están por encima del nivel aconsejado por la AIE, al superar los 90 días de cobertura neta de importaciones", señalan los economistas del BdE.

Con todo esto, los expertos del BdE destacan que cabría esperar que todos estos factores amortiguaran, al menos en parte, un posible encarecimiento del precio del petróleo vinculado a un agravamiento de las tensiones geopolíticas y/o a un recorte adicional en la producción por parte de la OPEP+. En este sentido, las cotizaciones de los precios del petróleo en los mercados de futuros no reflejan, en la actualidad, un repunte significativo de los precios del petróleo para un futuro, sino una pendiente ligeramente negativa y precios cercanos a 74 dólares por barril a finales de 2024, sentencia el documento del BdE.