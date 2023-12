A falta de una semana para acabar el año, diez fondos de bolsa española gestionados de forma activa se apuntan rentabilidades superiores al 20% desde enero, según datos de Morningstar, hasta el 19 de diciembre. Uno de los últimos en conseguir rebasar esta cifra pertenece a Mapfre:Fondmapfre Bolsa Iberia ha asaltado los diez primeros puestos de la clasificación que reúne este tipo de fondos (se identifican porque al menos un 60% de sus carteras están descorrelacionadas del índice de referencia).

Este producto, gestionado por Javier Miralles, es uno de los más longevos de bolsa española. En sus inicios, su filosofía de inversión era más pasiva, pero desde hace años se ha transformado en un fondo de inversión puramente activo que intenta además tener un perfil sostenible. Respecto a qué tipo de compañías gustan a su gestor, "en términos generales me siento cómodo en negocios sencillos de entender, con balances saneados (que no quiere decir que no tengan deuda, pero esta tiene que estar soportada por flujos de caja con alta certeza y visibilidad) y con gestión accesible, transparente y de fiar", explicaba en abril en un artículo que recoge la gestora en su página web.

Según la última información disponible, las cinco compañías con más peso en su cartera son Talgo, Elecnor, Banco Santander, Iberdrola, y Applus Services.

El puesto que ahora ocupa Fondmapfre Bolsa Iberia pertenecía a Santander Acciones Españolas hace dos semanas, que es el producto de bolsa española más grande por activos bajo gestión, con casi 800 millones de euros. Este vehículo ha bajado dos posiciones (ver gráfico).

Cuál es el fondo más rentable

Salvo que se produzcan cambios en los próximos días, el fondo más rentable de 2023, a falta de una semana para terminar el año, es GVC Gaesco Bolsalíder A, que se consolida en el primer puesto después de que hace unos días estuviese a sólo décimas de distancia del que gestiona José Ramón Iturriaga en Abante, Okavango Delta A. El primero se revaloriza un 26,11% este año, mientras que el segundo avanza un 25,36%.