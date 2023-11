Cristiano Ronaldo se enfrenta a una demanda de 1.000 millones de dólares por asociarse con Binance

El jugador estrella del Al-Nasser, Cristiano Ronaldo, se enfrenta a una consecuencia de la crisis de las criptomonedas en EEUU. El futbolista ha recibido una demanda por valor de más de 1.000 millones de dólares en los tribunales estadounidenses por afectados de la plataforma Binance, que consideran que sus anuncios les llevaron a invertir en 'criptos' en dicha plataforma y a sufrir fuertes pérdidas.

Cooking something up with @binance https://t.co/FMAP5GAdxE