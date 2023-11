La otra cara de los fondos de bolsa global activos: cinco pierden más de un 10% este año

Alrededor de un tercio de los fondos activos de bolsa global no consiguen dejar atrás las pérdidas en un año de subidas generalizadas en las bolsas. Algunos de estos fondos tienen sello español. Cinco, en concreto, retroceden más de un 10% desde el inicio de curso, según datos de Morningstar.

Los dos con peor comportamiento son Prisma Global y Merchfondo. Este último, aunque pertenece a la gestora de Andbank, está gestionado también por Prisma AM, al igual que Prisma Global, que está domiciliado en Luxemburgo. Andbank compró Merchbanc hace cinco años pero en 2020 el equipo de analistas creó su propia firma de inversión y acordó con el banco la gestión en exclusiva de los fondos de la gama Merch, para mantener la independencia.

Merchfondo es uno de los vehículos de renta variable internacional más longevos de la industria, ya que se registró en 1987, y a pesar del tropiezo de este año, a más largo plazo ofrece una rentabilidad anualizada del 8,42% en un periodo de diez años, según Morningstar, superior al 6,17%que suben de media sus comparables en el mismo plazo.

El fondo busca empresas que van a tener un buen desarrollo en el futuro, con una visión de muy largo plazo, al margen de los índices. "Empresas que pensamos que ofrecen productos y servicios únicos, con una posición competitiva muy buena, que van a tener un desarrollo exitoso, bien gestionadas. Nos fijamos en tendencias a largo plazo. En nuestra cartera hay compañías que llevan veinte años", explicaba José María de Aymamí, su gestor, en una entrevista con el elEconomista.es a comienzos de año.

Los otros tres productos españoles que sufren pérdidas de doble dígito en el año son True Value Compounders y True Value, que están gestionados po Alejandro Estebaranz y José Luis Benito; y Belgravia Value Strategy, que se deja un 13% desde enero (ver gráfico).