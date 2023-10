'La Cartera' recompra Repsol tras tocar los 14 euros por acción

No están siendo semanas fáciles para ningún inversor, que está viendo una alta correlación de pérdidas entre la renta variable y la fija, algo que históricamente no es lo habitual. No obstante, la volatilidad en bolsa también es una oportunidad para comprar valores que en situaciones normales, estarían cotizando por encima de valoraciones atractivas.

Puede ser este el caso de Repsol, que ya se vendió hace tres semanas obteniendo una rentabilidad del 11%. Entonces, se fijó un nuevo precio de entrada en los 13,75 con el objetivo de volver a tomar una posición en una compañía de gran fortaleza cuando el mercado corrigiese. Y lo hizo, pero el aumento de las tensiones bélicas en Oriente Próximo entre Hamás e Israel hizo que el precio del petróleo rebotase y, con él, Repsol, que se alejó demasiado de ese nivel de entrada, por lo que la semana pasada se decidió ajustar un poco al alza, hasta los 14 euros.

Y, gracias a la volatilidad que hemos visto en bolsa una semana más, La Cartera de elEconomista.es ha podido comprar sus títulos de nuevo. En esta ocasión, la estrategia abierta en la petrolera ofrece un potencial alcista del 25% hasta los 17,76 euros donde el consenso de analistas que recoge Bloomberg fija su precio objetivo de cara a los próximos 12 meses, muy por encima de los máximos del año alcanzados en septiembre en los 15,7 euros, desde los cuales ha cedido un 10%.

Además, esta semana, aprovechando la presentación de sus resultados del tercer trimestre del año, ha anunciado un incremento del dividendo, pasándolo de 0,7 euros a 0,8 euros. El primero de los dos pagos anuales será a comienzos de enero.

Así, ya sólo queda Santander como objetivo de la herramienta de gestión activa. Sus títulos se vendieron la misma semana que los de Repsol, pero hasta ahora no ha caído hasta los 3,31 euros donde está fijado su precio de compra, a falta de sólo una sesión para adquirir el derecho al próximo dividendo.