'La Cartera' se asegura un 9% con el 'stop' de Repsol en los 15 euros por acción

El alza de los precios del petróleo llevó a la acción de Repsol hasta los 15,28 euros, con lo que se alcanza el objetivo de LaCartera de elEconomista.es. Sin embargo, la estrategia no cierra la posición en la petrolera integrada española con el 11% de retorno que deja el valor desde que entró en la cartera. Para asegurar una rentabilidad del 9% se establece un stop de protección en los 15 euros (objetivo inicial) con vistas a una caída de los precios del crudo cotizado que afecte al valor del mercado de Repsol.

No obstante, el barril Brent no da signos de flaqueza que hagan pensar en una caída de los precios del petróleo. La referencia europea se sitúa en la zona de los 94 dólares y saca más de un 7% en el año. De hecho, firmas como Bank of America consideran que puede superarse la referencia de los 100 dólares incluso antes de acabar el ejercicio ante la perspectiva de más recortes de producción de crudo por parte de los países miembros de la OPEP+ mientras las previsiones de demanda mundial de combustible se mantienen estáticas ante la ralentización de la actividad global: más margen de mejora para la acción petrolera del Ibex 35.

Ahora, se establece un nuevo precio de venta en Repsol que coincide con el precio objetivo del consenso de mercado que recoge FactSet, en los 17 euros. Es decir, el potencial alcista sería de casi un 11% adicional hasta alcanzar niveles no vistos desde septiembre de 2018. Para los analistas de Bankinter, las perspectivas que presenta Repsol han mejorado gracias tanto al petróleo como al gas.

Además, desde la firma consideran que su exposición a energías renovables se mantiene al alza tras la venta de activos en Canadá y la compra de activos renovables en Estados Unidos que aproxima a la petrolera a sus objetivos de alcanzar los 20.000 MW instalados en 2030. "Otra de las fortalezas de Repsol es la retribución al accionista que ofrece una rentabilidad por dividendo estable en el 5,1%", según Bankinter.