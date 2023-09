'La Cartera' ejecuta el 'stop' en Santander y espera recomprarlo en 3,26 euros

Las acciones de Banco Santander pierden más de un 5% en bolsa en las primeras seis sesiones de septiembre, convirtiéndose en las más bajistas del Ibex 35 desde que arrancó el mes. Este descenso ha provocado que desde La Cartera de elEconomista.es se haya ejecutado esta semana el stop de protección de las ganancias para garantizar ciertas plusvalías con la inversión.

El nivel fijado para la venta de Banco Santander se había situado en los 3,43 euros por acción, y el título llegó a ceder durante la última semana hasta los 3,33 euros para cerrar finalmente el viernes en los 3,408 euros. La última posición sobre la entidad se tomó a 3,12 euros, por lo que la inversión en el banco aporta casi un 10% de ganancias (993,5 euros para el conjunto de La Cartera) tras su cierre.

Banco Santander cuenta aún con el respaldo de muchas firmas de inversión. De hecho, se mantiene en el Eco10, el índice de valores de la bolsa española de elEconomista.es que acaba de revisar este diario y que se construye con la aportación de carteras que realiza casi medio centenar de entidades y firmas de análisis. Con este respaldo, La Cartera tratará de cazar a Banco Santander de nuevo. El precio para realizar una recompra se ha fijado en los 3,26 euros, según indicaciones de Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. Esto supondría una caída del 4,3% desde el cierre de este viernes.

El próximo dividendo del banco no se espera hasta principios de noviembre, con lo que aún hay opción de poder cobrarlo si la acción llega al precio de recompra. Santander no ha confirmado la fecha del próximo pago, pero acostumbra a repartirlo en los primeros días de noviembre. Se prevé una entrega de 0,08 euros por título, que actualmente ofrecen una rentabilidad del 2,3%. En septiembre y octubre no hay ninguna retribución prevista entre los valores de La Cartera.