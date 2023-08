Fondos gestionados por la misma persona durante más de diez años

A la hora de invertir en un fondo el dato de rentabilidad a largo plazo suele ser uno de los baremos en el que se más se fijan los partícipes, aunque rendimientos pasados no garantizan nada en el futuro. Pero no es lo mismo que ese dato se haya conseguido con un equipo gestor estable a lo largo del tiempo que haya pasado por las manos de varios profesionales. El conocimiento y la experiencia que acumula el gestor de un determinado tipo de activo puede ser crucial a la hora de atravesar por dificultades en los mercados, ya que probablemente habrá pasado por circunstancias similares a lo largo de su trayectoria que le permitirán mantener la calma en un momento determinado y aprovechar las oportunidades. No en balde, y después de más de una década larga con una situación de tipos negativos y donde la inflación era inexistente, la normalización del precio del dinero ha representado una novedad para muchos profesionales. Y a la hora de realizar asignaciones de activos en la cartera, puede influir en sus decisiones de inversión.

Incluso con los mercados emergentes la experiencia es un grado, ya que muchos inversores siguen incluyendo en esta categoría a todos los países que no se catalogan como desarrollados, obviando las diferencias que puede haber entre unos y otros, y entre unas regiones y otras. Hasta China ha ganado autonomía propia hasta convertirse en la segunda potencia económica mundial. Y distinguir entre unos y otros mercados emergentes puede ser crucial a la hora de decidir dónde invertir.

En las grandes gestoras internacionales suelen preferir hablar de equipos de gestión más que personalizar el trabajo en una sola persona. Pero a fuerza de permanecer en la misma firma y dirigir la misma estrategia durante años, hay nombres dentro de la industria de inversión que se han convertido en sinónimo de calidad, o por lo menos de consistencia. Algunos profesionales llevan gestionando el mismo fondo desde hace más de 15 años en algunos casos, por lo que han pasado por diversos ciclos de mercado, una situación que les permite atesorar un mayor conocimiento. Y de esta forma se han convertido en sinónimo de fiabilidad a la hora de decidir invertir en estos vehículos.

Uno de los nombres que más sonarán a los inversores minoristas es Richard Woolnough, responsable del archiconocido M&G (Lux) Optimal Income, la clase en Luxemburgo del fondo de la gestora inglesa que se creó en 2018, tras el Brexit de Reino Unido, pero cuya estrategia cuenta ya con una historia de 16 años, en los que ha proporcionado desde su nacimiento un rendimiento anualizado del 4,15%. Es uno de los fondos de su categoría, los mixtos defensivos globales en euros, de mayor volumen patrimonial, con más de 9.000 millones de euros, y durante los últimos quince años de vida no ha encontrado rival por rendimiento, ya que el segundo de su categoría con mejor comportamiento, el FvS Foundation Defensive HT, de la boutique alemana de inversión Flossbach von Storch, solo ofrece un 2,81%. Y supera por 289 puntos básicos la rentabilidad media de su categoría. Durante los últimos años, eso sí, ha sufrido los vaivenes del mercado, con una caída anualizada del 0,38% a cinco años y del 1,38% a tres años.

Otro de los gestores que se han convertido en imprescindibles es Klaus Kaldemorgen, responsable del DWS Concept Kaldemorgen, un fondo que aparece en numerosas carteras y que gana un 4,8% desde el año 2011. Lo cogestiona junto a Christoph Schmidt desde 2013 y dentro de los mixtos flexibles globales en euros es uno de lo productos de mayor tamaño, con más de 14.000 millones de euros en activos bajo gestión. En los últimos once años se sitúa en el primer cuartil por rentabilidad, pero muy por debajo del Acatis Datini Valueflex Fonds B, que logra casi un 15% anualizado de rentabilidad. DWS Top Dividend, gestionado por Thomas Schüßler, es otro de los fondos de la gestora alemana con más solera, como lo demuestra el 6,89% anualizado que logra desde 2005. Un rendimiento muy parecido al 6,55% anualizado que ofrece a diez años.

Michael Barakos es otro de los profesionales convertidos en referencia de las estrategias que maneja, la renta variable europea. Sus fondos, JP Morgan European Strategic Growth y JP Morgan European Strategic Value, consiguen un 6,94% y un 2,43% desde el año 2006. El primero destaca, lógicamente, por la década larga en que las compañías de crecimiento han tenido un mejor comportamiento que las cíclicas, y se coloca entre los mejores cuarenta fondos de bolsa europea en el plazo temporal mencionado. Por su parte, JP Morgan Emerging Markets Equity, gestionado por Austin Forey, consigue un 4,81% anualizado desde hace 17 años.

Algo más de rentabilidad obtiene Invesco Greater China, con un 7,11% anualizado desde 2006. Gestionado por Mike Shiao, la versión original en dólares se creó en 1992 y la versión en euros vio la luz ocho años después y en la última década ofrece un 4,41% anualizado. Otro fondo centrado en Asia de la gestora norteamericana, el Invesco Japanese Equity Advantage, gana casi un 8% anualizado desde el año 2012, bajo la responsabilidad de Tadao Minaguch.

Dentro de los fondos de renta variable de mercados emergentes otra firma que destaca es Schroders, que también cuenta con varios fondos gestionados por la misma persona desde hace mucho tiempo. Es el caso del Schroder ISF Emerging Asia C Acumulación Eur, que proporciona una rentabilidad anualizada del 10% desde el año 2005, dirigido por Louisa Lo, que trabaja en la firma desde el año 1997 desde Hong Kong, y desde 2007 como responsable de las estrategias centradas en bolsa china y renta variable emergente asiática. Algo menos de rentabilidad ofrece Schroder ISF Asian Equity Yield C Acumulación Eur, con un 6% anualizado desde 2013, bajo la gestión de King Fuei Lee. Dentro del mundo emergente, Fidelity también cuenta con FF Emerging Markets Fund, dirigido por Nick Price, que obtiene un 4,8% anualizado desde el año 2009.

Bolsa europea

En bolsa europea hay otros fondos destacados que llevan siendo gestionados por la misma persona desde hace tiempo. Es el caso de First Eagle Amundi International Fund, con un rendimiento anualizado del 4,83% desde el año 2008 bajo la dirección de Matthew Mac Lennan. Un rendimiento por debajo del 14,43% anualizado que logra Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth, en manos de Andrew Acheson. De Allianz Global Investors destaca el Allianz Europe Equity Growth, gestionado por Thorsten Winkelmann y Robert Hofmann, con un 8% anualizado desde hace 17 años.

Dentro de los fondos temáticos también se pueden encontrar productos con pedigrí, como Candriam Equities L Biotechnology, gestionado por Rudi Van Den Eynde, que proporciona un rendimiento anualizado del 9,19% desde el añ0 2000, mientras que Pictet Security, bajo la responsabilidad de Yves Kramer, logra un 8,77% en el mismo período. Otro clásico de la industria de inversión, Robeco Global Consumer Trend, gestionado por Jack Neele, ofrece casi un 12% anualizado desde el año 2007.