Sefian Kasem (HSBC AM): "Cada vez más dinero mira a Europa y creo que lo hará mejor que EEUU esta década"

Para la gestora del banco británico HSBC la inversión pasiva cada vez tiene más importancia, y el porcentaje de activos bajo gestión que invierten con este tipo de estrategia no deja de crecer. Sefian Kasem confirma el buen momento que ha vivido la gestión pasiva en el contexto de tipos 0, y cree que es una tendencia que no cambiará en los próximos años. Además, espera que la bolsa europea mejore el comportamiento de la estadounidense en esta década y avisa de que los inversores cada vez quieren más exposición a mercados concretos, dejando atrás un enfoque global.

Para muchos inversores, el trabajo de un equipo de inversión pasiva puede parecer sencillo: crear un producto que replique un índice. ¿Puede explicarme cómo es su trabajo, y el de su equipo? En 2021 crearon un departamento propio para la inversión pasiva en la gestora, ¿verdad?

La pata de ETF en el negocio de inversión pasiva ya era independiente al resto del negocio pasivo en la gestora desde hace años. Lo que hicimos en 2021 es englobar todo el negocio pasivo bajo el mismo techo. Queríamos asegurarnos de que ofrecíamos una gama de productos pasivos de forma que los clientes apreciasen toda nuestra capacidad. Hay un error de percepción en la industria, al pensar que la inversión pasiva y activa son excluyentes, ya que es habitual utilizar productos pasivos de forma activa.

Tienen 600.000 millones en activos bajo gestión y 100.000 millones son en gestión pasiva. ¿Sigue creciendo esta parte del negocio?

El negocio pasivo ha crecido muy rápido, especialmente la parte de ETF. Sí, cada vez es una parte más grande de nuestro negocio. Los clientes utilizan los ETF cada vez más para construir sus carteras, ya que ofrecen exposición rápida al mercado, muy flexible. Para quienes quieren carteras de corto plazo, los ETFs son el vehículo preferido.

¿En qué se están enfocando ahora? ¿Qué tipo de estrategias de gestión pasiva están demandando sus clientes?

Hay algunas tendencias. Este año se están demandando mucho los fondos de renta fija, hay un cambio claro en el mercado, desde la bolsa hacia los bonos. También estamos dedicando mucho tiempo y energía en nuestra gama de productos sostenibles, en renta variable, y hemos creado varios productos de renta fija sostenible, en base a las demandas de los clientes. Hemos entrado en el mercado de inversiones éticas y basadas en la fe, con una gama de productos respetuosos con la Sharia, un mercado con poca representación a pesar de que la población musulmana es muy significativa en el mundo. Y estamos trabajando en otro tipo de carteras basadas en la fe. Y luego, claro, también tenemos nuestra gama de productos temáticos. Tenemos un producto del Hang Seng, un índice de semiconductores global... es una gama amplia.

Muchos analistas creen que es clave tener un enfoque activo cuando se invierte en crédito corporativo, al ser un mercado tan extenso. ¿Es así?

Depende de los objetivos de cada inversor. En esto voy a citar la guía de Warren Buffett sobre esto: si tienes una convicción fuerte sobre el mercado y compañías en concreto, y has hecho los deberes, invierte con un acercamiento activo. Pero si no tienes una idea clara, o la tienes para una clase de activo en concreto, pero no en las empresas, utiliza un acercamiento pasivo. Lo que estamos viendo ahora es que los inversores quien tener exposición a mercados regionales. Con los tipos al 0, los inversores querían encontrar rentabilidad donde fuese, y los productos de inversión global se hicieron muy populares. Ahora están volviendo a productos más regionales, el mercado se está fragmentando.

¿Cree que la bolsa europea va a comportarse mejor que la estadounidense en la próxima década?

Desde luego, estamos viendo más interés en invertir en Europa por parte de los clientes, la miran desde un punto de vista diferente a los últimos años. Europa, como bloque económico, ha mejorado las expectativas en los años posteriores a la crisis de deuda soberana. Cada vez más dinero mira a Europa, y creemos que hay una gran probabilidad de que mejore el comportamiento del mercado durante un tiempo, especialmente en un entorno en el que los tipos de interés en EEUU se mantienen en niveles elevados.

La inversión pasiva ha sido muy protagonista en los años de 'tipos 0', pero ahora que has vuelto la volatilidad con los tipos altos, ¿teme que caiga la demanda en este tipo de acercamiento?

Si se miran las dinámicas de los flujos en el último año, sugieren lo contrario. En los malos momentos para el mercado los flujos cayeron, sí, pero en el último año las entradas en productos pasivos de renta fija se han disparado. Es cierto que la inversión pasiva se ha beneficiado mucho del entorno de tipos bajos, pero seguirá siendo muy importante porque ofrece un abanico muy variado de productos y los clientes la utilizan para construir carteras de todo tipo. Estamos aquí para quedarnos.

¿Por qué es tan complicado para los gestores activos mejorar el comportamiento de los índices?

Creo que la razón es que los mercados financieros son muy complejos. Es difícil. Hay una ciencia matemática muy clara, pero también un componente psicológico, de comportamiento humano. En general, quienes sean disciplinados, con un proceso de inversión sensible, no demasiado complejo, tienen más probabilidad de tener éxito.