Los mercados, preocupados por las nuevas elecciones: "Entramos en un periodo de incertidumbre"

La incertidumbre en la política no gusta a los mercados y ahora, las espadas están en todo lo alto. Tras unas elecciones que se han ensañado con el PSOE y los partidos del Gobierno, el presidente ha anunciado por sorpresa un sensible adelanto electoral para celebrar los próximos comicios el día 23 de julio. Esta noticia ha hecho estremecerse al Ibex 35, que se vio afectado por el anuncio con una caída del 1% aproximadamente tras las palabras del presidente y con el bono a diez años borrando cerca de 10 puntos básicos.

Las elecciones siempre suelen añadir un factor de incertidumbre e inestabilidad que afectan negativamente al desarrollo de la renta variable, que valora las certezas respecto al Gobierno y la regulación. En las últimas cuatro convocatorias electorales hubo sendas caídas en bolsa, incluso en medio de importantes rechas alcistas, como en el caso de 2019. La única excepción fue la de 2015, pues el anuncio se realizó en fin de semana y cuando abrieron los mercados dos días después la bolsa cerró plaza con un alza del 0,02%.

En ese sentido las diferencias entre un Gobierno otro, el escaso margen que las encuestas ofrecen a la ruta de Feijoo hacia la Moncloa frente a la defensa de Sánchez y la necesidad de pactos ante un Congreso dividido podrían afectar de forma clara al Ibex 35 el próximo mes y medio.

Esta es la opinión de expertos como Aurelio García del Barrio, director director del Global MBA con especialización en Finanzas del IEB. "Hoy ya hemos empezado a sentir el peso de unas nuevas elecciones generales 50 días" destaca el analista, que especifica que "se ha visto un rebote negativo debido al anuncio de Sanchez". Respecto a los próximo meses destaca que la volatilidad derivada de las dudas políticas "es el escenario donde nos vamos a mover los próximos meses, hasta la investidura".

En ese sentido, García del Barrio deja claro que las dudas no acabarán en las urnas puesto que "pese al fuerte viento de cola del PP tras estas elecciones no hay un ganador claro y hay un riesgo claro de una situación de inestabilidad política ante una dificultad de lograr un mayoría mediante pactos". Sin embargo, el experto cree que, al margen de la ingobernabilidad, los mercados reaccionarían mejor ante una victoria del Partido Popular debido a que "daría más estabilidad a los mercados, "especialmente si la alternativa es un PSOE que dependa de otro partidos como Unidas Podemos". Además defiende que no han caído bien entre las cotizadas "precedentes como la Ley de Vivienda o el impuesto a la Banca y a las Energéticas".

Joaquín Robles, analista de XTB, explica por su parte que las dudas del mercado en los próximos meses vendrán más por el desgaste político, "que ha provocado que los nuevos acuerdos puedan ser más complicados". Además, Robles añade que "ahora entramos en un periodo de incertidumbre , "donde lo más importante independientemente de qué fuerza política gane será la formación de un gobierno estable para la próxima legislatura". Desde XTB señalan que los grandes beneficiados de un eventual asalto de Feijoo a la Moncloa sería el sector de la Banca y la Energía, que todavía siguen sufriendo el temor a un nuevo incremento en los impuestos sobre sus beneficios.

A pesar de ello coinciden en que el impacto económico fuera del parqué será limitado. Según el último informe de S&P sobre el tema "no tendrá un impacto inmediato" en las políticas económicas y fiscales de España. Además, la agencia calificadora califica de "buen desempeño" la evolución del PIB durante el primer trimestre de 2023.

No obstante, la agencia de calificación recuerda que las finanzas públicas "seguirán siendo un desafío para el siguiente Gobierno", pues la deuda gubernamental neta supondrá un 97,7% del PIB a finales de 2023 frente al 87,5% al cierre de 2019.

Este domingo las elecciones se han saldado con una victoria del PP, que ha arrebatado siete Comunidades Autónomas al PSOE. El partido socialista se ha dejado 760.000 votos frente a los casi 1.800.200 que ha ganado su rival. Esta diferencia ha explicado su derrota en la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura y la Rioja y solo resisten los feudos socialistas de Asturias y Castilla la Mancha. Además, el Partido Popular se ha hecho con la mayoría absoluta en Madrid, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento.

Tras estos resultados, Pedro Sánchez ha anunciado la disolución de la cortes este mismo lunes tras convocar unas nuevas elecciones que serán el domingo 23 de julio. De este modo, el Gobierno adelanta los comicios, cuya fecha máxima de convocatoria era para noviembre de este 2023. Ahora, los partidos tendrán que rearmarse para una nueva batalla en las urnas que, de momento, no ha gustado a los mercados.