Twitter se convierte en un centro de apuestas: así es como el inversor Balaji ha quemado un millón de dólares

En la última temporada, Twitter se ha convertido en escenario de polémicas noticias, pero lo que ha ocurrido en el mes de abril es totalmente nuevo. Un usuario, bajo el pseudónimo James Medlock, ha ganado un millón de dólares tras lanzar una apuesta a través de su cuenta personal en esta red social. El inversor Balaji Snirivasan la aceptó, aunque la llevó a su terreno, centrándose en la criptomoneda más popular, el bitcoin.

Todo comenzó con un tuit de Medlock en el que afirmó: "Me apuesto un millón de dólares con cualquiera a que Estados Unidos no entrará en hiperinflación". A este mensaje respondió Srinivasan aceptando el reto, estableciendo un periodo de 90 días y jugándose un millón de dólares si el valor del bitcoin llegaba a alcanzar ese mismo precio en un período de tres meses.

I will take that bet.

You buy 1 BTC.

I will send $1M USD.

This is ~40:1 odds as 1 BTC is worth ~$26k.

The term is 90 days.

All we need is a mutually agreed custodian who will still be there to settle this in the event of digital dollar devaluation.

If someone knows how to do this https://t.co/hhPr522PQu pic.twitter.com/6Aav9KeJpe