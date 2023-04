Los convencidos en Técnicas tienen la opción de la ampliación adicional

Mañana termina el periodo de suscripción preferente de la ampliación de capital que ha llevado a cabo Técnicas Reunidas. Desde que dio comienzo, el pasado 13 de abril, los inversores que tuvieran títulos de la compañía han podido solicitar los derechos de suscripción preferente. Por cada acción que tuvieran de la firma se recibe un derecho, y a su vez, once de estos últimos permitirán a sus propietarios recibir 5 acciones nuevas de la compañía, una vez se haya completado la ampliación.

Sin embargo, los inversores no deben olvidar que este jueves da comienzo la suscripción adicional en el proceso de ampliación. ¿En qué consiste? Se trata de un periodo en el que quienes hayan solicitado nuevas acciones de la compañía durante el periodo preferente, pensando en este periodo adicional en caso de que la ampliación no se suscriba por completo, participarán en un prorrateo en el que se reparten las acciones no suscritas.

Existe la posibilidad de que esta opción finalmente no se pueda ejecutar, ya que depende de que queden títulos por colocar una vez ha terminado el periodo de suscripción preferente, además de que, según fuentes cercanas a la operación, en esta ocasión los bancos colocadores (Barclays, Santander, BBVA, HSBC y Société Générale) han garantizado la operación.

En el caso de que finalmente tenga lugar el periodo de ampliación adicional, la compañía ha establecido, según dejó constar en el folleto informativo de la operación, que se prolongará durante los tres días laborables posteriores al periodo de suscripción preferente. Esto es, en este caso, no más tarde del 4 de mayo. El día 5 de mayo, según informa el folleto, es cuando se espera que comiencen a cotizar las nuevas acciones emitidas de la compañía en el mercado español.

Al cierre de la jornada de ayer, comprar Técnicas Reunidas vía derechos no compensa a quienes quieran entrar en la empresa y no tengan títulos adquiridos. Con los derechos cerrando la sesión en 1 euro, cada nueva acción a través de esta vía cuesta 8,35 euros a los nuevos inversores (6,15 de precio mas 2,2 euros de coste vía derechos), frente a los 8,325 euros del precio de cierre de las acciones ordinarias.

Los grandes accionistas acuden

Los tres principales accionistas de la compañía, la familia Lladó, así como las gestoras de fondos Azvalor y Cobas AM, anunciaron desde el anuncio de la operación que acudirían a ella y ejercerían sus derechos por completo. El compromiso irrevocable de estos tres grandes inversores en la compañía ya se ha confirmado, ya que, al cierre de la semana pasada, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunciaba que todos los accionistas que se habían comprometido irrevocablemente frente a la compañía a suscribir acciones nuevas ya han comunicado oficialmente el cumplimiento de su compromiso.

Antes de la ampliación, la principal posición en el accionariado de la compañía la ostenta la familia Lladó, con un 37,2% de la compañía. Por detrás, Azvalor mantiene un 6,1%, aproximadamente, mientras Cobas AM, la gestora que capitanea Francisco G. Paramés, mantiene un 5,15%. Ariel Investments y Franklin Templeton continúan la lista con un peso del 3%, aproximadamente, cada una de ellas.