Las europeas en EEUU que no están en índices negocian en Wall Street el 27%

Desde que Ferrovial anunció que se trasladaba a Holanda para facilitar el salto a la bolsa estadounidense muchos inversores pueden estar preguntándose qué ventajas sacará la compañía por aterrizar en Wall Street. La empresa española quiere estar en el radar de los grandes inversores estadounidenses, y para ello quiere cotizar en Estados Unidos, pero no sólo eso: la clave para que el volumen de negociación sea principalmente estadounidense en las acciones de las firmas europeas que las tienen listadas a ambos lados del Atlántico es que la compañía forme parte de un índice en la bolsa americana, y no sólo que tenga sus títulos disponibles en el país norteamericano.

Como ya adelantó elEconomista, el primer objetivo de Ferrovial es terminar entrando en el índice Russell, y las cifras avalan que las compañías que lo consiguen incrementan su porcentaje de su negociación en bolsa en Estados Unidos, frente a aquellas que tienen acciones a la venta en Wall Street, pero no están incorporadas en los grandes índices bursátiles del país.

La clave, estar en los índices

De media, las dos europeas con listado doble, y que forman parte del S&P 500 (las suizas Garmin y Chubb) reciben un 99% del volumen conjunto de estos dos mercados en Estados Unidos. Para las cuatro compañías que están en esa situación, pero tienen sus acciones listadas en el Russell 2000 (Affimed, Frontline, Golden Ocean y Flex LNG) el porcentaje de volumen procedente de Estados Unidos se reduce hasta el 58%.

Y, finalmente, para 16 firmas europeas con listado dual en Estados Unidos, pero que no tienen sus acciones incluidas en ningún gran índice (cotizan en la bolsa estadounidense directamente, no a través de ADRs, pero no se incluyen ni en el S&P 500, ni en el Nasdaq, ni en los índices Russell), el porcentaje de negociación de sus acciones en Estados Unidos cae hasta el 27,4%, con un 72,6% restante negociándose en su mercado doméstico europeo.

En el caso de estas compañías, en los últimos seis meses movieron en sus mercados domésticos 1.522 millones de dólares entre todas, de media diaria, frente a 607 millones en Estados Unidos.

Quién recibe más en EEUU...

De las 16 firmas que cotizan con listado doble, por un lado en Estados Unidos, y por otro en su mercado doméstico europeo, hay siete que tienen la mayor parte de su volumen de negociación en el país norteamericano. Se trata de Coca-Cola Europacific, CNH Industrial, Euronav, Qiagen, Stellantis, Alcon y Ferrari. Los porcentajes de ingresos en Estados Unidos de este grupo de compañías oscilan entre el 99% que reciben las dos primeras, y el 52% de Ferrari.

...y quién en Europa

Por su parte, las firmas de la lista que tienen su principal fuente de volumen de negociación en bolsa en su mercado doméstico son ASML Holding, Aegon, Koninklijke DSM, ST Microelectronic, Burford Capital, ArcelorMittal, UBS Group, Deutsche Bank y Logitec. La primera recibe un 99,7% de su volumen en su mercado doméstico, Holanda, seguida de Aegon, con un 99,6%, y de Koninklijke DSM, con un 98,9%. En estos tres casos, el mercado doméstico es Países Bajos, la plaza que ha elegido Ferrovial para trasladar su sede social antes de dar el salto a Estados Unidos.

Es cierto que hay una mayoría de firmas que reciben la mayor parte de su volumen en EEUU en la lista, pero el hecho de que las dos firmas que más se negocian sumando ambos mercados, ASML y el banco suizo UBS, las dos empresas más grandes de la lista por capitalización bursátil, tengan la mayor parte de su volumen en Europa, decanta la balanza hacia el Viejo Continente.

El resto de la lista se ordena entre el 97,9% de volumen en Europa que recibe la británica Burford Capital, y el 58,2% de la suiza Logitech. ArcelorMittal, la única española de la lista, negocia en el mercado doméstico (la bolsa holandesa) un 98,4%, frente al 1,56% de volumen de Estados Unidos.