La eurozona no maneja bien las presiones desinflacionarias

Las últimas cifras del IPC de Estados Unidos muestran la sexta caída consecutiva de la inflación; una desaceleración que hace que se deshinche la burbuja de precios, lo que da lugar a la denominada desinflación (no debe confundirse con deflación, que puede ser negativa para la economía).

La desinflación no se considera problemática y no suele señalar el comienzo de una recesión económica. De hecho, es necesario un nivel saludable de desinflación, ya que representa una contracción y evita que la economía se sobrecaliente. Además, beneficia a ciertos segmentos de la población, entre ellos, al perfil ahorrador.

Varios factores pueden causar una desinflación. Si un banco central decide imponer una política monetaria más estricta y el gobierno comienza a vender algunos de sus valores, esto podría reducir la oferta de dinero en la economía, provocando un efecto desinflacionario. Del mismo modo, una contracción del ciclo económico o una recesión también pueden desencadenar una desinflación. Por ejemplo, las empresas pueden decidir no subir los precios para ganar una mayor cuota de mercado, lo que lleva a la desinflación.

Teóricamente, para reducir la tasa de inflación, la producción agregada a corto plazo generalmente debe caer por debajo de la producción potencial, lo que hace que la desinflación sea bastante costosa. Como resultado, la tasa de desempleo sube por encima de su tasa natural. Los políticos deben trabajar el proceso a la inversa, adoptando políticas contractivas que mantengan la tasa de desempleo por encima de la tasa natural durante un período prolongado de tiempo para reducir las expectativas inflacionarias.

En general, habrá una reducción del PIB real. Los economistas han descubierto que reducir la inflación es doloroso cuando el público espera que la inflación continúe.

Como comentábamos, la desinflación no es necesariamente algo negativo para los mercados financieros. Las acciones pueden, y a menudo lo hacen, tener un buen desempeño cuando cae la tasa de inflación. Es probable que los bonos ofrezcan rendimientos por encima del promedio en un escenario desinflacionario, ya que es menos probable que los bancos centrales aumenten las tasas de interés y es más probable que las bajen. Finalmente, la mejora de las tasas de interés reales (o ajustadas a la inflación) brindará más apoyo a las monedas emergentes, que en general parecen baratas.

Pero la alta inflación eventualmente conduce a un proceso de desinflación. Y durante los períodos de desinflación, las tasas de interés reales suelen ser altas. El BCE sube las tasas de interés nominales, y cuando cae la inflación, estas tasas aumentan en términos reales ajustados por inflación. En otras palabras, existen presiones deflacionarias sobre el sistema.

Estas presiones desinflacionarias son exactamente lo que la eurozona no está manejando bien. Como nos recuerda Bloomberg, Italia en particular enfrenta problemas fiscales continuos, y si su gobierno se endeudara a tasas de interés reales mucho más altas, su camino fiscal actual podría no ser sostenible. Podría verse obligado a recortar el gasto público y/o aumentar los impuestos, lo que conduciría al tipo de espiral descendente que caracterizó a la anterior crisis de la eurozona.

Las fortunas económicas divergentes de los países de la eurozona también podrían resurgir. En algún momento, Alemania superará sus presiones contractivas actuales, pero Italia no ha experimentado mucho crecimiento per cápita durante 25 años. Es bastante fácil imaginar un 2024 en el que Alemania experimente una fuerte recuperación, pero Italia continúe estancada. El resultado podría ser un euro demasiado fuerte para la economía italiana, como lo fue hace más de una década.

El mayor peligro de la desinflación es que cuando la tasa de inflación cae cerca de cero, como sucedió en 2015, surge el espectro de la deflación. Ya sea por inflación, deflación, recesión o desinflación, 2023 será un año muy interesante. La desinflación que hemos estado viendo en Estados Unidos durante los últimos seis meses podría continuar reforzando el argumento de que lo peor ya pasó. Pero cuidado con la inflación, que es extremadamente volátil.