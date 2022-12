El fondo del elEconomista.es no busca tener la razón, pretende un 7% de rentabilidad

El cuaderno de bitácora con el que arrancó el fondo de inversión asesorado por elEconomista no se cumple, pero roza los objetivos. Tressis Cartera Eco30 es una selección sistemática, por fundamentales, de valores internacionales de calidad con la idea de construir una cartera que logre una rentabilidad anualizada del 7%. El análisis, la selección, la paciencia y el interés compuesto deben permitir duplicar el patrimonio cada década. Y ese 7% y el interés compuesto son la fórmula para lograrlo. Esto es lo que está haciendo el índice Eco30 Stoxx, construido por elEconomista.es y customizado por la bolsa alemana, y base del Tressis Cartera Eco30, que en casi diez años logra un 112,5%.

La cartera se sustenta en una selección equilibrada sectorial, en la que ninguno de ellos pueda contar con más de cuatro representantes, que ofrezca en conjunto unos ratios de crecimiento atractivos, comprados a multiplicadores de beneficios y valoración muy inferiores a los de la media del mercado. En ningún caso se trata de comprar títulos que estén simplemente baratos: el objetivo es tratar de incorporar historias atractivas, con catalizadores, a precios razonables.

Tressis Cartera Eco30 -el fondo de ideas de inversión internacionales de calidad asesorado por elEconomista.es-, sigue generando una expectativa de revalorización por la inversa del multiplicador de beneficios muy superior a la media de sus cuatro años de vida, del 9,7%. El multiplicador medio de beneficios que se paga por la media de los 30 valores en cartera es de 10,2, la ratio más atractiva de todas las revisiones del Eco30 como fondo de inversión salvo en la revisión de junio de este año (8,7 veces) y muy inferior a los peres 14 y casi 15 que se vieron en el año del Covid. La rentabilidad por dividendo sobre la que se remunera la cartera alcanza el 3,9%, solo superada por el 4,3% de junio de este año.

Las expectativas, como los sueños, generan suspiros. Lo importante son los hechos, los resultados, porque no estamos aquí para tener razón con nuestras ideas de inversión. Estamos aquí para generar rentabilidad. En cuatro años del mercado más complicado que he vivido, el 6,75% anualizado. El cuaderno de bitácora no se cumple, pero se roza. Todos los años hay una galerna que contar en mercados, el susto que provoca una fuerte corrección, pero en cuatro años hemos anotado un gran listado de huracanes de grado máximo: el final de 2018, con Wall Street desplomándose el día de Nochebuena; el Covid, hasta que llegó el día de la Almudena y San Pfizer; la invasión de Ucrania; y la inflación descontrolada. ¡Un aprendizaje! El barco sigue su camino.