Cinco oportunidades de cara a 2023 en el mercado continuo

A día de hoy son infinitas las facilidades que hay para invertir fuera de nuestras fronteras y los costes no son ni por asomo los que había hace un par de décadas. Que haya vida más allá de los Pirineos no significa que no podamos encontrar oportunidades dentro del Mercado Continuo español. De hecho, hay opciones de inversión que podrían ser atractivas de cara al 2023 dentro de las compañías de mediana capitalización españolas.

Lo primero que me llama la atención cuando analizo el Ibex Medium Cap es que desde el punto de vista técnico su comportamiento es impecable y me atrevería a decir que casi perfecto si miramos su evolución durante los últimos años. El movimiento alcista que nació en los mínimos de marzo de 2020, (suelo del Covid crash), logró recuperar el 100% de toda la caída que nació en enero de 2020. Para que me entiendan mejor es como si el Ibex 35 hubiera alcanzado en el rebote que concluyó a mediados de 2021 la zona de los 10.100 puntos, que fueron los máximos que alcanzó antes del Covid-19.

Evolución del Ibex Medium Cap

Otro elemento que sobresale desde el punto de vista técnico es que la corrección que inició el Ibex Medium Cap desde junio de 2021 sirvió para desandar el 50% de toda la subida anterior, tras alcanzar en marzo de 2022 los 11.500 puntos. Ese soporte tan importante según la Teoría de Dow frenó la caída provocada por el pánico que tuvo lugar tras la invasión rusa de Ucrania. Les cuento esto porque la caída de los últimos meses volvió a encontrar freno a la perfección en esos mínimos de marzo en los 11.500 puntos y lo hizo a finales de septiembre, haciendo suelo antes de que lo hiciera el selectivo Ibex 35 a mediados de octubre. Que el Ibex Medium Cap no marcara durante la primera quincena de octubre nuevos mínimos decrecientes en su caída ya nos advirtió de que la presión vendedora ya estaba encontrando serias dificultades para imponerse, algo que suele ser preludio de un rebote como el que estamos viendo durante las últimas semanas.

Les podría destacar más elementos técnicos, pero iré a lo que a corto plazo nos puede interesar: la distancia que presenta el Ibex Medium Cap hasta la directriz bajista que viene guiando a la perfección la fase lateral bajista desde mediados de 2021. Hasta la misma, que discurre por los 13.200 puntos, hay un margen de subida del 3,50%. Nos encontramos cerca de una zona de resistencia muy importante que podría frenar el potente rebote de las últimas semanas, que podríamos llamar como el Rally anticipado de Navidad. Desde esta directriz bajista, el Ibex Medium Cap podría desarrollar una corrección de al menos el 50% de toda esta última subida y es ahí cuando podríamos tener la munición en forma de liquidez para comprar.

Corporación Financiera Alba

Alba es uno de los históricos dentro de la Bolsa española y uno de las compañías que tengo en el radar de Ecotrader para abrir una estrategia de compra si finalmente su cotización alcanza la zona de soporte de los 40 euros. Por ese entorno discurre la directriz alcista de una figura triangular ascendente y lo que supondría un ajuste del 61,80% de Fibonacci de toda la última subida desde los mínimos de 2020. En el entorno de los 40 euros pueden situar órdenes de compra en Alba y su alcance sería un regalo de Reyes Magos de cara a buscar una potente subida durante el 2023.

Análisis técnico de Corporación financiera Alba

Applus Services

Applus Services entró fechas atrás en la lista de recomendaciones de Ecotrader y en el Top 10 por fundamentales, algo que nos indica que es atractiva tanto por su aspecto técnico como por sus excelentes fundamentales. Aquellos que en su momento no compraron todavía están a tiempo de hacerlo. En este sentido, me sigue gustando el amago de perder soportes que presentaba el título en los 5,50 euros y que tuvo lugar a comienzos de este mes de noviembre, el cual podría ser un clásico fallo bajista. Este tipo de fallos suelen provocar un giro alcista que podría ser importante y de ahí que insista en tomar posiciones en este valor, sobre todo si recae a los 5,80 euros o logra romper resistencias de 6,50 euros. Su superación confirmaría un patrón de giro al alza en forma de cabeza y hombros invertido que podría dar inicio a un proceso de subida hacia los 9 euros (el origen de la última caída).

Análisis técnico de Applus

Faes Farma

La farmacéutica es otra de las compañías que podría ser interesante de cara al 2023, buscando que después de una corrección que la ha llevado de los 4,29 a los 3,50 euros, el título despliegue otro segmento al alza dentro de su tendencia alcista hacia los altos que alcanzó a inicios de 2020, en torno a los 5 euros. Por encima de ese nivel ya habría que fijar la mirada a objetivos más ambiciosos como son los altos históricos en torno a los 7 euros del año 2007. La idea sería mantener a Faes Farma en cartera en busca de objetivos en los 5 y 7 euros mientras un eventual recorte no provocara la pérdida de la directriz alcista que viene guiando las subidas en los últimos años, para lo cual no debería perder los 3,30/3 euros.

Análisis técnico de Faes Farma

Viscofan

Comprar Viscofan es comprar pura fortaleza ya que estamos hablando de un título que está cotizando en estos momentos en zona de altos históricos, a un paso de entrar de nuevo en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe y que se volvería a abrir paso si logra romper la resistencia horizontal de los 61 euros. Si la presión compradora logra batir esa resistencia no duden en comprar Viscofan buscando al menos objetivos iniciales en los 75 euros, que son los que surgen de proyectar la amplitud de la fase lateral de los últimos dos años y que coincide con su resistencia creciente de largo plazo. También está dentro del Top 10 por fundamentales.

Análisis técnico de Viscofan

eDreams Odigeo

Por último, por si quieren poner un poco de picante a su cartera, podrían seguir la evolución de eDreams Odigeo. Durante los últimos meses su cotización ha experimentado una fuerte caída que ha servido para corregir algo más de dos terceras partes de toda la subida que nació en los mínimos de 2020. Si esta caída alcanzara los 3,40 euros, lo cual supondría un ajuste del 78,60% de esa subida, podría ser una opción de compra agresiva buscando que desde ahí formara un potente rebote.

Análisis técnico de eDreams