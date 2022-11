Los bancos españoles aún tienen un recorrido alcista del 25% hasta sus resistencias

Desde el pasado 12 de octubre, fecha en la que el Stoxx Europe 600 Banks (SX7R) puso a prueba la solidez del soporte de los 317 puntos, que es el que frenó las caídas en julio y septiembre, el índice sectorial bancario europeo se ha revalorizado un 18%, algo que ha permitido a su cotización superar en este comienzo de semana los máximos que marcó en el último gran rebote en los 370 puntos, lo cual es de todo menos un signo de debilidad y abre la puerta a un contexto potencialmente alcista de un 15% adicional en próximos meses, en busca de recuperar toda la caída que nació en febrero de este 2022 desde los 440 puntos.

En este sentido, la ruptura de la resistencia de los 370 puntos por parte del Stoxx Europe 600 Banks habilita la confirmación de un amplio y poderoso patrón de giro al alza en forma de doble mínimo cuyo objetivo mínimo de subida, que surge de proyectar la amplitud de esta pauta, aparece precisamente en los 430/440 puntos, que son los máximos de febrero y origen de la última y fuerte caída en la banca europea. La superación de los 370 puntos hace que un escenario alcista en la banca europea en próximos meses, consolidaciones al margen, sea lo más probable.

Análisis técnico del sectorial bancario

A corto plazo, tras un ascenso del 18% la sobrecompra es lógicamente elevada, pero no considero que esté en niveles extremos que puedan dificultar sobremanera que el principal índice bancario europeo SX7R pueda seguir al alza otro 5% adicional, que sería el margen de subida para este año, antes de desarrollar una consolidación o corrección de este último movimiento alcista, probablemente para comienzos de 2023, que sería el paso previo antes de buscar ese objetivo en los 440 puntos.

A continuación, les indico los objetivos a buscar en próximos meses entre los principales bancos españoles en el caso de que finalmente tome cuerpo esta hipótesis alcista de vuelta del SX7R a los altos del año 2022.

El BBVA es de los bancos que a corto plazo está teniendo mejor comportamiento, manteniendo a raya una presión vendedora que fechas atrás provocó caídas en otros bancos del Ibex 35. El objetivo a valorar en próximas semanas se encuentra en primer lugar en la zona de los 5,85-6 euros, que son los altos que alcanzó el año pasado. El siguiente objetivo, más ambiciosos, aparece en la resistencia de largo plazo de los 6,70 euros, que es la que frenó las subidas el año 2010 y en 2015. Hasta ahí hay un potencial del 25% y es el objetivo a valorar si el SX7R se dirige a los 440 puntos.

Análisis técnico BBVA

Todo apunta a que en próximos meses las acciones del Santander acabarán recuperando niveles de 3,30 euros, que es la fuerte resistencia que frenó las subidas tanto en junio de 2021 como a comienzos de este 2022. Hasta ahí hay un potencial del 27%. A corto plazo se encuentran en niveles muy atractivos para comprar gracias al retraso relativo con respecto a sus competidores. La consolidación de las últimas semanas ha servido para eliminar cualquier atisbo de sobrecompra.

Análisis técnico Santander

La fortaleza que atesora Caixabank en el medio / largo plazo es indiscutible, como demuestra el hecho de que la cotización se encuentra pegado a la zona de altos históricos que estableció el año 2018 en torno a los 3,75 euros, cuya aproximación es normal que durante las últimas semanas haya provocado un cierto vértigo y una consolidación que veo como una oportunidad para comprar si no tienen al banco en cartera.

En un contexto de fortaleza, CaixaBank acabará superando esa resistencia de los 3,75-4 euros para entrar en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe. La recomendación es mantener y comprar siempre que se asuma un stop direccional en los 2,60 euros, que es el soporte que debería de perder para dejar de ser alcista a medio plazo. A corto dudo que pierda los recientes mínimos marcados en los 3,10 euros y desde ahí es probable que se dirija a atacar los altos históricos en 3,75-4 euros.

Análisis técnico de CaixaBank

Bankinter

Bankinter es junto con CaixaBank el banco que mayor fortaleza presenta en plazos medios y largos, como demuestra el hecho de que su cotización se encuentra en zona de altos históricos tras superar los altos de 2018 en torno a los 5,75 euros. En próximas semanas le veo un recorrido al menos hacia los 7 euros, que es donde está su resistencia creciente que es la que debe superar para hablar de que su cotización ha entrado definitivamente en subida libre absoluta. Hasta los 7 euros hay un potencial del 16%.

Análisis técnico Bankinter

A lo largo de los últimos meses la cotización del Sabadell consolidaba posiciones dentro de una amplia figura triangular, que es un patrón que en numerosas ocasiones les he señalado que suele ser una pauta que acostumbra a resolverse por el lado de la tendencia anterior, en este caso claramente alcista. Por tanto, no me sorprende que a corto plazo el banco haya conseguido batir la directriz bajista de ese triángulo tras romper resistencias de 0,82 euros.

Esto abre la puerta al comienzo de un nuevo impulso al alza que podría buscar objetivos en la zona de los 1,40 euros, si bien antes entiendo que podría tomarse un descanso en la zona de los 1-1,07 euros, que es donde cotizaba antes del Covid-crash. Pueden comprar agresivamente con stop bajo los 0,78 euros en busca de reducir parcialmente en 1-1,07 euros.

Análisis técnico Banco Sabadell

Relacionados Si el giro es bueno no esperen grandes caídas