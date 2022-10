Bestinver espera duplicar el valor de sus fondos en cuatro años

En Bestinver opinan que el mercado se empeña en ver el vaso medio vacío, ante las abultadas pérdidas que están sufriendo todas las clases de activos desde que los bancos centrales comenzaron a subir tipos para luchar contra la inflación, descontado una recesión dura que no termina de producirse. Pero en la firma de inversión de Acciona prefieren verlo medio lleno.

Los fondos de Bestinver no escapan a esta caídas, sobre todo en comparación con sus más directos competidores. Pero Tomás Pintó, responsable de renta variable internacional de la gestora, asegura que el potencial de revalorización de la cartera es superior al 100%, lo que permitiría duplicar el valor del Bestinver Internacional y el Bestinfond en cuatro años, tan solo operativamente, sin tener en cuenta la rentabilidad extra que puedan lograr las compañías en las que están invertidos.

Y justifica este argumento en la fortaleza que están demostrando en los últimos trimestres. "El mercado descuenta una recesión que no se ve. Pero más del 50% de nuestros valores están recomprando acciones, han incrementado más de un 30% el beneficio operativo, con un 37% de crecimiento de flujo de caja" en un contexto en el que las cadenas de producción se están normalizando y los precios de las materias primas se están corrigiendo y se está normalizando el exceso de liquidez. En definitiva, "un escenario propicio para generar rentabilidades extraordinarias en el futuro", recalcó Pintó.

Esta dicotomía entre el sentimiento del mercado y las oportunidades de inversión también se está reflejando en los bonos. "En las cotizaciones de renta fija se descuenta una situación muy mala que todavía no ha llegado. Un indicador muy significativo es la tasa de quiebra estimada en Europa. Moodys dice que la tasa de default va a ser del 3% en los próximos doce meses y con los spreads que hay ahora, el mercado está pensando que se va al 9%, que es justo uno de los peores escenarios de esta agencia. Así que el mercado ya está descontando ahora ese peor escenario", explica Eduardo Roque, quien asegura que en sus 23 años de experiencia profesional nunca "he visto una oportunidad de invertir en renta fija como esta. Lo que no sé es cuándo se va a reflejar en los fondos".