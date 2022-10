Las apuestas de Bestinver para un cambio de ciclo en bolsa: "La fecha para salir del túnel está cerca"

En un año horrible para las bolsas mundiales y en pleno mercado bajista, la gestora de Acciona, Bestinver, ha aprovechado para rearmarse esperando un cambio ciclo bursátil, en la mayoría de sus fondos. "Los mercados no están dispuestos a poner en valor los beneficios a lo largo plazo de nuestras compañías y no lo van a hacer, hasta que el mercado no vea la luz al final del túnel económico en el que estamos", explican en su carta trimestral, pero la fecha de salida "no está muy lejos".

Cuando la bolsa se derrumba, todo el mundo mira a la gestión value para encontrar respuestas y oportunidades en el mercado. Y en Bestinver son unos de los principales abanderados de esta estrategia de inversión. No deja de sorprender un 2022 tan terrorífico, teniendo en cuenta los beneficios récord de las cotizadas. El boom del año anterior estuvo sostenido por la reapertura de la economía y un aluvión de liquidez en los mercados financieros, propiciados por los bancos centrales para superar el covid. El resultado fue una recuperación bursátil fulgurante y un 2021 histórico en rentabilidad.

Este año, las tornas han cambiado. "En este ciclo del covid, el paso del bastón de la liquidez a los beneficios, necesario para extender los avances de las bolsas, ha fallado, mejor dicho, no ha fallado, el mercado lo ha ignorado", explican los gestores de la firma. Los beneficios de las compañías han sido espectaculares, lo que debería tener reflejo en un mercado alcista. El actual mercado bajista está dejando valoraciones ridículas en empresas de gran potencial y con beneficios históricos.

"La realidad es que los activos llevan cayendo muchos meses, anticipando una recesión que todavía no existe", indican los gestores. Y añade: "La cuestión, por tanto, no es si se avecina un periodo de contracción económica, sino si este va a ser peor del que ya descuentan las cotizaciones, porque si no es el caso, tendríamos todos los ingredientes para que los activos generen fuertes revalorizaciones durante los próximos años".

Holcim, más rentable y solvente que nunca

Con esta tesis sobre la mesa, la mayoría de las carteras de Bestinver han redoblado su apuesta por cotizadas cíclicas ya invertidas. La gestora ha aumentado la participación en la cementera Holcim. El sector de la construcción está unido al ciclo económico. La compañía suiza está en mínimos históricos. "Vale en bolsa un 50% menos de lo que valía en 2014 o un tercio menos que en 2017, pero desde entonces, sus beneficios han crecido un 50% y su flujo de caja libre ha multiplicado por dos, a pesar de haber reducido sus activos en un 20% y recortado su nivel de endeudamiento a cero", explican los gestores.

Los estrategas destacan que Holcim es más rentable y solvente que "nunca", pero, además, "los siguientes cinco años van a ser mucho mejores de lo que fueron los diez anteriores, ya que va a beneficiarse de unos programas de inversión en infraestructuras y modernización de edificaciones que jamás habría soñado hasta hace bien poco". Pero advierten que van a ser "vulnerable" para los próximos trimestres, por su carácter cíclico hasta que el mercado cambie.

BMW, eléctrica y mejor que Tesla

Otro ejemplo de cíclica castigada en bolsa es BWM. El fabricante alemán ha llegado a acumular caídas superiores del 20%. "No hace mucho era percibida como una compañía que no iba a saber adaptarse al cambio de la electrificación impulsado por Tesla, hora sabemos que sus coches eléctricos ofrecen la misma autonomía que el fabricante americano y su calidad de fabricación es sensiblemente superior", indican desde Bestinver.

"Los próximos trimestres van a ser difíciles, pero no hay que olvidar que el sector del automóvil lleva en recesión desde 2018, existe una importante demanda embalsada en la industria y estamos ante un ciclo de reposición de coches contaminantes hacia coches menos contaminantes que BMW va a capitalizar de manera muy rentable", subrayan. Tampoco hay que olvidar que la compañía ofrece una rentabilidad por dividendo cercana al 9%, a la que hay que sumar que está recomprando un 10% de sus acciones.

Las nuevas cíclicas por el Covid

Booking, Inditex y Pandora nunca fueron cíclicas. Siempre han tenido un lugar en la cartera de los inversores como activos defensivos que funcionan contra el ciclo económico, pero en los dos últimos años, desde el estallido de la pandemia, han tenido los años más difíciles de la historia de las compañías. La compañía textil vale la mitad de lo que valía en bolsa en 2017, cuando sus ingresos han crecido un 40% y el flujo de caja un 55% desde entonces. "Inditex tiene una valoración récord a la baja, indudablemente Inditex ya no crece al 15% todos los años, pero sí lo va a seguir haciendo por encima del PIB mundial por mucho tiempo", dicen los gestores de Bestinver.

Por su parte, la compañía danesa de joyas cae alrededor del 50% en lo que va de año. Los expertos destacan la rentabilidad del negocio. "No es una compañía de lujo como LVMH, aunque tiene un margen operativo bastante parecido (25-28%), superior al de los mejores retailers generalistas (Inditex 17%) o empresas de artículos deportivos (Nike 13%) y, además, ofrece un descuento de hasta el 70%", señalan. El mercado apunta a que va a generar en los próximos cuatro años un flujo de caja que equivale a más de la mitad de su valor en bolsa.

De Booking destacan que "pocas empresas se nos ocurren que sean capaces de no quemar caja, a pesar de ver su actividad colapsar un 90%". La compañía de reservas tiene un negocio muy flexible. "La recuperación del negocio es evidente, la fortaleza del modelo está fuera de toda duda, pero el mercado no pone en valor estas cualidades, ya que nadie va a volver a viajar en medio de una recesión", señalan para poner en valor una rentabilidad del negocio que supera el 10% sobre el flujo de caja.

Estas apuestas de Bestinver están marcadas por ser de consumo discrecional o consideradas cíclicas, cuyas acciones acumulan caídas muy significativas. A pesar de que la recuperación fue rápida desde los números corporativos, las expectativas bursátiles fueron arrebatadas por el estallido de la guerra, y ahora están siendo rematadas por una recesión causada por la subida de los tipos de interés.

Bestinver también ha incrementado posiciones en Ashtead, Meta y Hellofresh. Han reducido su exposición a Prosus. Y en menor medida en BP, Galp y Shell. Durante el trimestre han abierto posiciones en Bayer, "uno de los pocos negocios defensivos y baratos que todavía quedan en los mercados".