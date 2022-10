Matt Siddle (Fidelity): "Los mejores valores defensivos los encuentro en consumo y salud"

Matt Siddle pasó a formar parte de las filas de Fidelity en 1999 como analista y en 2007 empezó a trabajar en la firma estadounidense como gestor de carteras. En 2010 se puso al frente de uno de los fondos de bolsa europea más grandes del mercado, el Fidelity European Growth Fund, y también del Fidelity European Larger Companies Fund. Ahora explica a elEconomista cómo ve la situación en los mercados, y qué tipo de valores y sectores quiere tener en cartera.

Han cambiado muchas cosas desde la última vez que nos vimos, en 2019. ¿Es este el momento más complicado de su carrera como gestor?

Creo que es el más incierto porque el rango de posibles escenarios es el más grande que he visto. Pero creo que, probablemente, la primavera de 2020 fue el momento más difícil. En aquel momento, los confinamientos... la pandemia. Ahora tenemos la guerra, sí... La verdad es que están siendo años de grandes retos. Nuestro trabajo es anticipar qué empresas son las que se van a comportar bien en el futuro, y eso requiere pensar en posibles escenarios, en ambas direcciones. Y trazar ese rango, que cada vez se ha hecho más grande y más difícil de predecir. Intentar anticipar qué es lo que va a decidir hacer el señor Putin es mucho predecir.

¿Cuál es su escenario más positivo y cuál el más negativo?

El mejor escenario es que la pandemia haya terminado, y aunque haya algunas olas, haya inmunidad de rebaño, vacunaciones... lo suficiente para evitar que vuelva a ser un problema material. Que haya algún tipo de resolución en Ucrania, y las presiones de las materias primas empiecen a suavizarse. Si salimos de la situación de los confinamientos en China, eso y el final de la guerra sería un contexto muy positivo. Si miras la confianza del consumidor, ha mejorado en muchos países. Si acabas una guerra, y acaba el Covid, eso podría cambiar y ayudar a la renta variable.

Pero, si la guerra terminase mañana, ¿cree que todos los problemas que había antes de la guerra se solucionarían rápido?

El Covid y la guerra son dos cuestiones diferentes. Los problemas de oferta son ahora, sobre todo, en China, donde se empezó a vacunar más tarde, más lento, y sin tecnología moderna de empresas farmacéuticas. Rusia realmente no afecta tanto a las cadenas de suministro globales, más allá de algunas materias primas, que sí afectan mucho. Pero las cadenas de suministro industriales no se ven tan afectadas.

¿Podríamos ver cierres de fábricas este invierno que contribuyan mucho más a aumentar la inflación?

Creo que la probabilidad de que cierren fábricas es mucho más baja ahora de lo que era hace 2 ó 3 meses, porque las utilities y los gobiernos han hecho un gran trabajo para asegurarse gas natural. Los inventarios están más llenos de lo que suelen estar en este momento del año. Se han tenido que pagar altos precios para ello, y esto aumentará las facturas del invierno, pero se ha asegurado el suministro. Estaba más preocupado hace 3 meses. No te diría que es imposible que ocurran cierres, pero no creo que sea un escenario probable. Si miras el precio del gas en Holanda, ha bajado mucho desde máximos. Habrá inflación este año y el siguiente, pero esperemos que no sea un problema más allá de esto. Pero claro, en el rango de posibles eventos del que hablaba antes, si alguien fuese a bombardear otro gaseoducto, no se puede predecir qué es lo que va a hacer la gente.

¿Es este un buen punto de entrada para los inversores en renta variable europea?

Hacer timing en el mercado es muy complicado. Pero si tu horizonte temporal es que estás ahorrando para tu jubilación o para el largo plazo, 10 años o más, no tengo dudas de que invertir en mercado de renta variable es la mejor estrategia. Mejor que dejar el dinero en el banco, o comprar bonos. Si estás tratando de hacer mucho dinero en los próximos 12 meses, eso es mucho más complicado y yo no querría tener que tomar esa decisión, teniendo en cuenta la incertidumbre que hay. Pero si eres un inversor de medio/largo plazo, ahorrando para un gasto grande en 5 años, sí invertiría en bolsa ahora. Las valoraciones son muy baratas y los balances son mucho más fuertes que en la crisis financiera. Habrá profit warnings, pero no va a ser un tema generalizado. Tener algunas balas secas para poder disparar en algún momento probablemente es buena idea, pero estar fuera del mercado por completo, no.

"Credit Suisse tiene mucho más capital de lo que tenían los bancos antes de la crisis de 2008"

Están surgiendo algunos rumores preocupantes en torno a Credit Suisse. ¿Cree que podríamos entrar en una crisis financiera, o de liquidez, en algún momento?

Esto es clave. Credit Suisse tiene sus problemas, pero la liquidez no parece ser uno de ellos. Creo que el riesgo de que ocurra algo como en Lehman es muy bajo. Los bancos no entran en problemas por tener falta de capital, si no por tener falta de liquidez. Los bancos, básicamente, tienen pasivos de corto plazo y activos de largo plazo. El gran problema para un banco es cuando mucha gente quiere sacar el dinero de sopetón, y no pueden liquidar los activos porque son préstamos de largo plazo. En primer lugar, Credit Suisse tiene mucho más capital de lo que tenían los bancos antes de la crisis de 2008. La cantidad de capital apoyando estos préstamos es más alta, pero también, el colchón de liquidez, la cantidad de dinero que tienen en mano en este momento, es masivamente más alto de lo que era.

En su cartera, su principal posición es consumo defensivo, sector salud y financiero. ¿Esto es resultado del 'stock picking' [selección de valores]? ¿O tiene algún tipo de acercamiento por sectores?

Lo que hago es buscar los mejores valores, y luego asegurarme de que hay algún tipo de equilibrio macro, para que el fondo no se convierta en una enorme apuesta por un sector concreto o una situación macro. Siempre miro para intentar tener parte en defensivo, parte en cíclico. En este momento, los mejores nombres defensivos que encuentro son en consumo defensivo, y el sector salud sería el segundo.

"A menos que la inflación se mantenga muy alta, las rentabilidades de la renta fija irán para abajo"

El coste de financiación de las empresas europeas todavía es bajo. ¿Espera que empiecen a repuntar mucho en algún año en concreto? ¿Le preocupa?

Sí, las empresas tendrán que pagar más costes de financiación, pero el mercado suele anticiparse a estos movimientos de tipos de los bancos centrales. Estos costes subirán cuando tengan que refinanciar la deuda vieja que levantaron hace varios años, pero no creo que llegue a niveles del 8 ó 10%, y no creo que esto vaya a causar un gran problema para el mercado de renta variable en su conjunto. Individualmente, no dudo que alguien en algún lugar se haya sobreendeudado y que la subida de tipos les va a recortar los beneficios y quizá tienen que levantar más capital, pero, en general, será algo concreto de algunas empresas.

¿Cree que puede haber un trasvase de inversión desde la bolsa a la renta fija, a medida que suben los intereses a vencimiento de los bonos?

Siempre lo hay, y el aumento de los tipos tendrá un impacto, pero tienes que tener en cuenta porqué están subiendo las rentabilidades: por la inflación. Si suben por la inflación, esperas que, con el tiempo, las empresas estén protegidas de la misma. Durante un tiempo te puede afectar, pero a menos que la inflación se mantenga muy alta, las rentabilidades de la renta fija irán para abajo. Y si no, a largo plazo los ingresos de las empresas van a crecer de forma más rápida, si la empresa tiene capacidad de subir precios. Si te preocupa la inflación, tener dinero en bonos probablemente no es la mejor idea.