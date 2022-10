Oportunidades en el ESG frente a la crisis

Se atisban tiempos de crisis en el horizonte, y no desde ahora, sino desde hace tiempo, mucho tiempo. Los desequilibrios pueden mantenerse durante un período más o menos largo, pero al final cederán. Todo tiende al equilibrio, es sólo cuestión de tiempo. Desequilibrios monetarios y desequilibrios fiscales. La política económica ofrece poderosas herramientas para atenuar los ciclos económicos y cisnes negros. No deberían usarse, sin embargo, instrumentos excepcionales para situaciones que no lo son.

Políticas monetarias fuertemente expansivas y puntuales tenían sentido para evitar males mayores en un momento de quiebra de la confianza en el sistema. Un desajuste puntual en las cuentas públicas puede perfectamente tener sentido para paliar movimientos del ciclo. Un desequilibrio permanente en las cuentas es un despropósito. No se puede de forma estructural gastar más de lo que se ingresa. Sin olvidar la gestión que se hace del presupuesto, no es sólo una cuestión de cantidad. ¿Cuánto se gasta? Sino sobre todo de calidad. ¿Cómo se gasta?

En este contexto muchos se preguntan sobre cuál es el comportamiento que la inversión responsable, ESG o sostenibilidad va a tener. Las repuestas tienden a ser dicotómicas, del tipo "la inversión será responsable o no será" o "se ha deshinchado otra burbuja". En mi opinión, el problema reside en que bajo el paraguas del ESG se han incluido muchas cosas, en ocasiones sin un criterio claro.

En los últimos meses se ha ido generando un ambiente de ansiedad que ha calado en muchas empresas. Los ciclos económicos siempre han estado y siempre estarán. Si bien es cierto que no todas las crisis tienen el mismo alcance.

Las empresas necesitan respuestas frente a la elevada incertidumbre, niveles de inflación o riesgos geopolíticos para a través del análisis de estas tendencias obtener un posicionamiento más resiliente. La respuesta está en el análisis integrador de los factores financieros tradicionales y los factores no financieros.

Con visión estratégica, buscando e implantando un propósito que da sentido a las acciones tácticas concretas. No se implanta, por ejemplo, una política de cuidado de los empleados y de prevención de su salud y bienestar mental sólo por una obligación regulatoria. Se hace porque es una obligación ética y moral que va en línea con el compromiso de la empresa de promover a las personas por su dignidad. Esto genera una identificación de los trabajadores con la empresa. Estos prefieren quedarse a irse a otro sitio, incluso con salarios más elevados, pero donde no reciben este tipo de compensación inmaterial.

Aumenta la productividad, los clientes reciben y perciben un mejor servicio con lo cual aumenta también su satisfacción. En definitiva, se genera un círculo virtuoso que se materializa en unos mejores resultados financieros.

¿Qué importancia puede tener el etiquetado sostenible para una empresa retail? De acuerdo con una publicación reciente, del 14 de septiembre de 2022 en ESG today, tanto H&M como Decathlon se comprometían con la ACM (la Autoridad Holandesa de Consumidores y Mercados) a eliminar las etiquetas sobre sostenibilidad y mejorarlas en el futuro, al tiempo que donaban 500.000€ y 400.000€ respectivamente para causas sostenibles como compensación. Es de esperar que tendrán que realizar elevadas inversiones para realizar nuevas implantaciones en cuanto a la información sobre sostenibilidad se refiere o incluso ir más allá y revisar las estrategias de sostenibilidad en su conjunto. La aplicación correcta de una estrategia ESG permite la gestión de riesgos regulatorios y reputacionales que al final acaban siendo mucho más elevados.

Por otro lado, es preferible una implantación prudente y progresiva que vaya generando beneficios en el core del negocio sin precipitarse, evitando facilitar al mercado información poco fiable quebrando la confianza de clientes y reguladores que luego costará sangre, sudor y lágrimas recuperar. El mejor momento para comenzar la implantación de una estrategia ESG es ahora, sin prisa, pero sin pausa.

La innovación, tanto en producto como en proceso, hacia modelos más eficientes e innovadores puede generar ventajas competitivas, evitar riesgos de transición o regulatorios, si, por ejemplo, se reduce o se elimina la utilización de ciertos materiales contaminantes y se sustituye por otros más naturales. Si además en el proceso se obtienen ventajas competitivas adicionales a la sustitución de un material por otro, como un menor coste, se añaden palancas para facilitar el camino a la sostenibilidad de la mano de la innovación.