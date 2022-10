Grupo EBN crea el primer fondo de titulización español sobre carteras de deudas en mora

EBN Titulización SAU, SGFT con el asesoramiento de EBN Capital SGIIC, ha constituido NPLs Unsecured Fondo de Titulización, el primer fondo de titulización de deuda fallida sin colateral, cuyos valores son comercializados en España en formato bono a cinco años.

Este primer compartimento, (uno de los sub-fondos que se crea bajo este primer fondo-paraguas) pagará semestralmente un cupón del 7,5% anual y, adicionalmente, reembolsará un 7,5% del principal desde el primer año. El fondo contempla además una serie de kickers adicionales, otorgando al vehículo una TIR resultante que oscilará entre el 8% hasta el 14%, en función de la fecha de amortización total.

España es, por detrás de Francia, la gran fuente de carteras de NPLs unsecured de Europa, de la que han estado bebiendo durante años los fondos extranjeros que han comprado y compran grandes carteras de este tipo, provenientes fundamentalmente del sector bancario.

Non Performing Loans Unsecured, NPLs en sus siglas en inglés, son los créditos con mora calificados como incobrables. Unsecured se refiere a aquellos créditos que no requieren como garantía una propiedad o colateral sino que están garantizados por la solvencia del prestatario. Habitualmente los conocemos como préstamos personales y, como ejemplo, tenemos las tarjetas de crédito o bien los créditos que ofrecen las entidades bancarias o financieras para la compra de enseres, reformas de viviendas, etc.

Con este vehículo, EBN Titulización es la primera entidad española en administrar un fondo de titulización de NPLs unsecured, cuyos valores se ofrecen entre inversores cualificados españoles; un tipo de activo financiero o asset class que hasta ahora estaba reservado mayoritariamente a los grandes fondos, y que es muy común en otras latitudes europeas pero que en España está poco o nada presente en las carteras de los inversores.

"El NPL unsecured es, contrariamente a lo que parece, un activo muy descorrelacionado con el ciclo económico, siendo muy atractivo en la situación actual. Tiene la ventaja de que su recobro sigue unos patrones de comportamiento altamente predecibles, razón que refuerza su titulización en formato de bono", afirma Silvia Bonales, directora general de EBN Titulización.

Enrique Castañeda, director de Desarrollo de Negocio de EBN Capital, añade que "se trata de una novedosa propuesta acorde con el ADN de la gestora, para poner al alcance de nuestros clientes fuentes de verdadera diversificación y acceso al mejor binomio rentabilidad riesgo".