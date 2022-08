El euro cae por debajo de la paridad y marca mínimos del año 2002

El euro ha comenzado la semana con el pie izquierdo. La divisa europea ha vuelto a caer por debajo de la paridad frente al dólar, cotizando en el entorno de los 0,99 dólares durante la jornada, perdiendo más de un 0,8% en el peor momento del día. El último retroceso del euro frente al dólar ya hace que las pérdidas sean del entorno del 12,5% para los inversores en lo que va de año, y confirma el daño que está haciendo a la divisa de la zona euro la divergencia de políticas monetarias entre Europa y Estados Unidos.

Hay que recordar que la Reserva Federal estadounidense empezó a subir los tipos de interés antes que el Banco Central Europeo (BCE); y a un ritmo más rápido, por lo que el dinero ha optado por huir hacia el dólar en lo que va de año, frente a un euro que cuenta con tipos de interés más bajos.

Ante la posibilidad de que la Reserva Federal decida volver a subir los tipos en septiembre, a un ritmo de 75 puntos básicos, más fuerte de lo esperado, los mercado están optando por acudir al dólar, uno de los activos refugio por excelencia en el mundo, antes que a los activos de riesgo. "Los activos de riesgo cedieron parte de sus recientes ganancias, y, comprensiblemente, el dólar rebotó con fuerza frente a sus principales pares en todo el mundo", explican desde Ebury.

La dinámica que se ha visto en el mercado de divisas durante la jornada del lunes es similar a la que se vivió durante la pasada semana. "Los sólidos datos del segundo nivel y el decidido rechazo de los funcionarios de la Reserva Federal a la idea de un giro dovish hicieron subir los tipos de interés en EEUU la semana pasada, lo que a su vez impulsó al dólar", añaden desde Ebury.

Además, según explican desde Monex Europe, el incremento de los precios de las materias primas energéticas, un bien tan importante en este momento para Europa como es el gas, está teniendo un papel en la debilidad que está sufriendo el euro. "La noticia de que el precio del gas en Europa ha subido un 10% más esta mañana [por ayer] ha renovado la presión sobre el euro, que ha caído un 0,1% durante la jornada y se sitúa cada vez más cerca del umbral de paridad psicológica", señalan desde Monex.

Una caída prevista

No son pocos los inversores que están atendiendo sin sorpresa a la debilidad que está viviendo el euro. La semana pasada Bank of New York Mellon publicaba un informe en el que destacan cómo los inversores han vuelto a añadir posiciones cortas en el euro. Aquellos que lo hayan hecho se habrán beneficiado de las caídas que se produjeron ayer.

Ahora, todas las miradas van a centrarse en la reunión de Jackson Hole de esta semana, a la espera de alguna señal por parte de Jerome Powell que pueda anticipar si la subida de tipos de septiembre en EEUU será de 75, o de 50 puntos básicos.