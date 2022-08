Buffett recibe luz verde para comprar la mitad de Occidental Petroleum, que se dispara en bolsa

Las compras se han ido sucediendo en los últimos meses. Berkshire Hathaway, la compañía dirigida por Warren Buffett, ha ido adquiriendo porciones de la petrolera Occidental Petroleum en los últimos tiempos y ahora ha recibido el visto bueno de los reguladores para hacerse con el 50% de la compañía.

Según un documento publicado el viernes por la Comisión Federal de Regulación de la Energía (FERC, por sus siglas en inglés), Berkshire solicitó el pasado 11 de julio permiso para hacerse con la mitad de la petrolera, algo a lo que los reguladores han accedido.

En aquella fecha, Berkshire poseía el 18,72% del accionariado de la firma energética, un porcentaje que ha seguido ampliando desde entonces hasta rozar el 20% de los títulos.

En el lado de los fundamentales, lo que siempre ha sido la seña de la identidad inversora de Buffett, Occidental está beneficiándose de la subida de los precios del petróleo en los últimos meses, con unos beneficios netos de 3.700 millones de dólares en el segundo trimestre.

Pero además de lo positivo de sus cuentas, la cotización de la empresa se ha visto enormemente impulsada por el reiterado interés de Buffett - quien, sin embargo, decía hace pocos meses que no encontraba opciones interesantes en el mercado, y desde entonces no ha cesado de realizar distintas inversiones de calado. Cotiza a un PER (veces que el beneficio por acción está contenido en el precio de la acción) de 7,01.

Así, Occidental Petroleum se revaloriza un 129,52% en lo que va de año (este viernes lo hizo casi un 10% tras conocerse el visto bueno de la FERC). El selectivo estadounidense del sector, el S&P 500 Energy, limita su revalorización en este 2022 al 42,79%. Los comparables no se acercan ni remotamente a la apuesta de Buffett, ya sean Exxon (+48,06%), Chevron (+32,22%) o Marathon Petroleum (52,99%).