El sector inmobiliario tumba a los bonos 'basura' chinos hasta mínimos históricos

La crisis de deuda en el sector inmobiliario de China no da tregua. El país lleva meses lidiando con el hundimiento de un sector que supone, según los cálculos de algunos analistas, en torno al 15% de la economía china. Para muchos inversores el problema ya no es tanto la pérdida que están dejando los bonos del sector, si no la posibilidad de que se produzcan impagos a los acreedores.

La situación es tensa hasta el punto de que los bonos sin categoría de grado de inversión (conocidos coloquialmente como bonos basura) han caído hasta mínimos históricos por precio, ofreciendo una rentabilidad que ha superado, de media, el 25%. Según se explica desde Bloomberg, los promotores inmobiliarios suponen una gran parte de este tipo de deuda en el país.

Las pérdidas de este tipo de deuda china han contagiado al índice de deuda emergente high yield en dólares, que retrocede un 15,55% en lo que va de año por precio, la mayor caída entre las grandes categorías de deuda que recoge la agencia.

La situación, ni mucho menos está normalizada en el país. En las últimas semanas se han producido oleadas de impagos por parte de clientes con hipotecas, que han decidido en masa dejar de pagar su deuda. En julio, sin embargo, surgió un rumor de un rescate al sector por parte del gobierno, pero las esperanzas tardaron poco tiempo den disiparse ya que no se confirmó ninguna medida concreta.

Se especuló con que el gobierno podría permitir a los ciudadanos parar los pagos de hipotecas en aquellos proyectos que estuviesen paralizados, con la intención de calmar los ánimos a los ciudadanos descontentos, pero finalmente no se aprobó ninguna medida en este sentido.

Ahora los datos de nuevas compras de casas en el país siguen hundiéndose, lo que añade más incertidumbre: los promotores necesitan liquidez, y un parón en las ventas de viviendas es lo último que necesitan. Además, todo esto ha generado una caída del 15% interanual en junio de la importación China de productos para construcción.